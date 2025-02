Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin các công dân Việt Nam được giải cứu khỏi các "hang ổ" lừa đảo

Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến việc giải cứu các công dân Việt Nam khỏi các địa điểm lừa đảo tại một số quốc gia ở Đông Nam Á.

Theo đó, Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin về vụ việc 572 người Việt được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Shwe Kokko và KK Park thuộc TP Myawaddy của Myanmar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc có công dân Việt Nam trong số hơn 7.000 công dân nước ngoài được giải cứu hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Hiện chúng tôi chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Thái Lan về việc này. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin liên quan và có biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết hiện đang phối hợp với Bộ Công an khẩn trương hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành của Thái Lan và Myanmar để làm rõ vụ việc. “Chúng tôi cho rằng các hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin an ninh của Thái Lan cho biết, lực lượng biên phòng bang Karen (BGF, do quân đội Myanmar hậu thuẫn) cho biết nhóm này đã liên tục tiến hành một loạt các cuộc đột kích nhắm vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan do BGF kiểm soát và đã giải cứu hàng ngàn người nước ngoài kể từ đầu năm đến nay.

Các nỗ lực triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến này được BGF đặc biệt đẩy mạnh trong tuần qua. Mới đây nhất, ngày 26-2, BGF đã đột kích một tụ điểm lừa đảo trực tuyến khét tiếng có tên KK Park ở khu vực biên giới phía đông nước này.

Đài NHK và tờ Bangkok Post dẫn thông tin của BGF rằng nhóm này đã giải cứu tổng cộng 7.141 người nước ngoài khỏi các trung tâm lừa đảo kể từ tháng 1-2025. Trong số những nạn nhân được giải cứu có 4.860 người từ Trung Quốc, 572 người từ Việt Nam, 526 người từ Ấn Độ, 430 người từ Ethiopia cùng hàng chục công dân các nước khác.

Hiện BGF đang tạm giữ để bảo vệ toàn bộ những công dân nước ngoài trên và đang làm việc với phía Thái Lan cũng như kêu gọi các nước hỗ trợ công tác hồi hương.

* Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông báo của Trung Quốc liên quan cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển Vịnh Bắc bộ, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ, khu vực Trung Quốc công bố diễn tập trong thông cáo hàng hải vừa qua hoàn toàn nằm trong địa phận của Trung Quốc trên Vịnh Bắc bộ.

Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc bộ là căn cứ để xác định ranh giới và phạm vi các vùng biển của Việt Nam theo quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000.

Trước đó, ngày 21-2, Chính phủ Việt Nam ra Tuyên bố về đường cơ sở của Việt Nam trong Vịnh Bắc bộ. Đây là hoạt động chính đáng, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và phù hợp với Luật Biển Việt Nam năm 2012.

LƯU THỦY