Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: Việc thành lập Quỹ quốc phòng an ninh là rất cần thiết

Chiều 30-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc thành lập Quỹ quốc phòng an ninh là rất cần thiết.

Các đại biểu dự phiên thảo luận chiều 30-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cho biết, về Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, đa số ý kiến tán thành quy định về xây dựng Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh để hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là giải pháp, cơ chế đặc thù, vượt trội, có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, có tính rủi ro cao. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển đều có các quỹ tài chính phục vụ cho lĩnh vực này.

Quốc hội thảo luận ở hội trường chiều 30-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Để đảm bảo tránh chồng lấn nhiệm vụ chi, dự thảo quy định Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh chỉ nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hoặc nghiên cứu, phát triển sản phẩm quốc phòng an ninh có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt, có tính mới, rủi ro cao. Đây là những nhiệm vụ mà ngân sách nhà nước chưa kịp bố trí hoặc bố trí nhưng chưa đủ.

Dự thảo luật cũng đã đưa ra nhiều chính sách mới, đặc thù, có tính đột phá để thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng, an ninh, trong đó, có khoảng 37 chính sách đặc thù, vượt trội hơn so với các chế độ, chính sách hiện hành ở các luật có liên quan, bảo đảm xây dựng được nền công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Thảo luận về dự án luật này, các đại biểu nhất trí ban hành luật, tán thành lập Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: QUANG PHÚC

Giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, việc thành lập Quỹ quốc phòng an ninh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm quốc phòng, an ninh mà các sản phẩm này có tính mới và cũng có tính rủi ro rất cao, thậm chí có những nghiên cứu đã lạc hậu dù khi chưa sử dụng.

Mặt khác, có những loại trước đây chúng ta phải nhập khẩu nhưng hiện nay, công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được, tăng tính tự chủ. Nhưng có những sản phẩm chế tạo làm đi, làm lại nhiều lần, tính rủi ro cao mà kết quả không như mong đợi. Nếu chúng ta sử dụng ngân sách theo quy trình thì sẽ có những trường hợp không đáp ứng được tính thời sự của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như tính bảo mật. “Các nước phát triển công nghiệp trên thế giới đều có quỹ này, đó là tính đặc thù của quỹ quốc phòng an ninh, để chúng ta khi cần có thể sử dụng được ngay”, Bộ trưởng cho biết.

Về giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh, theo Bộ trưởng, lĩnh vực công nghiệp quốc phòng có rất nhiều sản phẩm khác nhau, có những sản phẩm chỉ một nhà máy, một cơ sở làm; cơ sở nào mang tính chuyên dụng rất cao, rất sâu thì buộc phải chỉ định cho cơ sở đó sản xuất, không thể đấu thầu, cũng là nhằm đáp ứng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Về cơ chế, chính sách đặc thù đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng ta xác định công nghiệp quốc phòng, an ninh là tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Trên thế giới, những tiên tiến trong khoa học công nghệ đều dành cho công nghiệp quốc phòng, an ninh hết, mà chủ yếu là công nghiệp quốc phòng thực hiện điều này.

PHAN THẢO