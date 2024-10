Sáng 8-10, đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Chính phủ làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2024; kết quả giải quyết các kiến nghị của địa phương.

Video: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Chính phủ làm việc tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác Chính phủ do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Chính phủ làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,15% (đứng thứ 4 Bắc Trung bộ và thứ 30 của cả nước), cao hơn cùng kỳ năm 2023; nông nghiệp được mùa toàn diện.

Thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ; 9 tháng đạt 13.780 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ. Văn hóa, giáo dục và đào tạo được quan tâm; các hoạt động giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai, tạo sức lan tỏa. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo…

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Chính phủ, trưởng đoàn công tác của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Qua nghe báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong 9 tháng năm 2024, nhất là chỉ số tăng trưởng kinh tế khá ổn định, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, có nhiều giải pháp hơn nữa, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái với bảo đảm quốc phòng, an ninh… Tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, nhất là thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của tỉnh cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thành viên đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ theo thẩm quyền, quy định.

Riêng đối với đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh xây dựng 500 ngôi nhà tặng các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng các gia đình chính sách

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Hà Tĩnh; trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách và trao 30 suất quà tặng gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng Công an tỉnh Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG - DƯƠNG HOÀNG