Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc chủ trì Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới

Sáng 18-3, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, bắt đầu các hoạt động Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Trước khi diễn ra lễ đón chính thức, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam đã thực hiện nghi thức chào mốc chủ quyền tại cột mốc 1369 (2) ở Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đoàn Việt Nam tại cột mốc 1369 (2). Ảnh: TB

Trên cầu Bắc Luân 1 trước Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đại tướng Phan Văn Giang đã nồng nhiệt chào đón Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu Trung Quốc sang Việt Nam tham dự hoạt động giao lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa Thượng tướng Đổng Quân trên cầu Bắc Luân 1. Ảnh: T.B

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tại lễ đón. Ảnh: T.B

Tiếp đó, hai Bộ trưởng đã cùng trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu hai đoàn Việt Nam, Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: T.B

Sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước đã dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn (tỉnh Quảng Ninh). Công trình được xây dựng 2 tầng, với tổng diện tích sàn 2.450m2, gồm 32 phòng, với đầy đủ các khu vực chức năng: khám, chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Tổng mức đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đến dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn. Ảnh: T.B

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Hải Sơn. Ảnh: T.B

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã đến thăm Trường THPT Trần Phú (phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh). Nhân dịp thăm trường, hai Bộ trưởng đã tặng những món quà ý nghĩa cho nhà trường và tham quan phòng học mới được trang bị máy vi tính do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng.

Hai Bộ trưởng tặng quà Trường THPT Trần Phú. Ảnh: T.B

Bộ trưởng hai nước tham quan phòng máy vi tính của Trường THPT Trần Phú. Ảnh: T.B

TRẦN BÌNH