Bộ TT-TT xem xét lùi thời điểm tắt sóng 2G

Ngày 13-9, chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ TT-TT do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chủ trì, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết, hiện các nhà mạng di động đang hết sức nỗ lực để chuyển đổi thuê bao 2G Only. Đến ngày 8-9, các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only.