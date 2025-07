Công an TP Hà Nội nâng cao năng lực số cho cán bộ, chiến sĩ

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trong cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội

Lễ phát động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Công an TP Hà Nội trong tổ chức triển khai các kế hoạch của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, làm nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả trong Công an TP Hà Nội.

Phong trào “Bình dân học vụ số” không đơn thuần là chương trình đào tạo, mà là cuộc cách mạng về tư duy và hành động nhằm phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

Với tinh thần đó, Công an TP Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ, đặc biệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng cho biết, phong trào “Bình dân học vụ số” không đơn thuần là một chương trình đào tạo, mà là cuộc cách mạng về tư duy và hành động nhằm phổ cập kỹ năng số cho các cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại lễ phát động

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo, các đơn vị cần xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ và có cách làm linh hoạt - sáng tạo - thực tiễn, biến việc học kỹ năng số thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với thực tiễn công tác và phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo phải làm gương, mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa học, vừa truyền đạt lại cho đồng đội, đồng thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn.

ĐỖ TRUNG