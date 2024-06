Bộ Tư lệnh TPHCM kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Quân khu, Thành ủy, UBND TPHCM về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng thể dục thể thao Lực lượng vũ trang thành phố năm 2024. Ảnh: HỮU TÂN

Theo đó, các đơn vị, địa phương đã huy động 63 đợt với hơn 12.400 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ an toàn 32 đoàn cán bộ và 31 sự kiện chính trị, lễ hội; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 1, 2, 3, 4 theo chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ toàn thành phố đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng lực lượng, tuyển chọn công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định thực hành bắn tiểu liên AK. Ảnh: HỮU TÂN

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức đoàn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa quân - dân tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (trị giá 5,6 tỷ đồng); 5 nhà đại đoàn kết; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An khảo sát xây dựng 30 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới với kinh phí 2,4 tỷ đồng; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho 3.956 công dân nhập ngũ năm 2024 với số tiền hơn 25 tỷ đồng; thăm, động viên 4.906 chiến sĩ mới với kinh phí trên 2,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TPHCM đã huấn luyện khối Nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tạo sự lan tỏa hình ảnh tốt đẹp đối với nhân dân trên cả nước; tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang TPHCM giai đoạn 2019 - 2024.

Nữ du kích miền Nam tại cuộc hợp luyện đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, trong 6 tháng còn lại, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng, các địa bàn trọng điểm; kịp thời tham mưu, đề xuất phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HỮU TÂN

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến theo quy định; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện chiến đấu, hội thi, hội thao, diễn tập của Quân khu và Bộ Tư lệnh thành phố năm 2024. Đồng thời, tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tại hội nghị. Ảnh: HỮU TÂN

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022 đến 2023; Quân khu 7 tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân và 4 hộ gia đình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

THU HOÀI