Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kết thúc chuyến thăm và chúc tết các nhà giàn DK1, huyện Côn Đảo

Đoàn công tác số 1 do Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, làm trưởng đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về sau 15 ngày đi thăm, tặng quà các nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính đảng của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quà tết được buộc vào dây thả xuống biển để các chiến sĩ ở nhà giàn DK1 kéo lên

Chiều 21-1, tại Quân cảng Hải đoàn 129 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức đón đoàn công tác số 1 gồm các cán bộ, phóng viên chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực; các cơ quan đảng bộ, chính quyền, đơn vị lực lượng vũ trang tại huyện Côn Đảo.

Suốt chuyến đi hàng ngàn hải lý trên tàu Trường Sa 04, đoàn công tác gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều ngày gặp sóng to, gió lớn. Do đó, trong 5 nhà giàn DK1 đoàn tới thăm, có 4 nhà giàn (gồm DK1/15, DK 1/11, DK 1/14 và DK1/12) đoàn không thể tiếp cận; phải chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn qua bộ đàm và vận chuyển quà qua dây, thả xuống biển. DK1/10 là nhà giàn duy nhất đoàn có thể trực tiếp lên thăm, động viên, chúc tết.

Tại huyện Côn Đảo, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo, Đồn biên phòng 540, Trạm kiểm soát Bộ đội Biên phòng Bến Đầm, Trạm radar 32 Quân chủng Phòng không Không quân, Tiểu đội CoB TB-10/Lữ đoàn 681, Hải đội 33 Cảnh sát biển Vùng 3, Trạm radar 590 Trung đoàn 251...

Sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển, đoàn công tác đã thăm, tặng quà và chúc tết 5 nhà giàn DK1, 2 tàu trực, 14 điểm tại huyện Côn Đảo, đảm bảo an toàn tuyệt đối chuyến đi.

Trong chuyến đi, đoàn công tác thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; của cán bộ, chiến sĩ, tổ phục vụ trên tàu Trường Sa 04 trong việc vận chuyển, cấp hàng chúc tết. Hơn 40 phóng viên báo, đài trung ương và địa phương cũng khắc phục khó khăn, tích cực tác nghiệp, ghi lại những hình ảnh, câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc; góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ hải quân.

Phát biểu tại buổi đón đoàn, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, chúc mừng đoàn công tác đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn của phóng viên các báo, đài, các thành viên trong đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 04. Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mong muốn các phóng viên truyền tải những thước phim, hình ảnh chân thực của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, lực lượng đang công tác trên tuyến đầu Tổ quốc; góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm về biển đảo cho nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Dịp này, phóng viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương trong đoàn công tác được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng khen thưởng 9 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

THU HOÀI