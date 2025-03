Bộ Xây dựng thúc tiến độ dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng vừa cho biết, dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đang rất chậm tiến độ, do bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Trong đó, sản lượng thi công của dự án thành phần 1 đang chậm 10%, dự án thành phần 2 đang chậm 4,5% kế hoạch.

Hiện dự án thành phần 1 mới bàn giao khoảng 77%, vẫn còn 548 hộ chưa phê duyệt phương án đền bù. Dự án thành phần 2 đã bàn giao 92,8% nhưng vẫn còn một số điểm nghẽn là hầm chui dân sinh, trụ T5, 6,7 tuyến nhánh N7... chưa được bàn giao.

Bên cạnh đó, các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án thành phần 1 và 2 còn chậm. Công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng đang ì ạch, khó hoàn thành trong tháng 3-2025 theo kế hoạch.

Đặc biệt, nguồn vật liệu xây dựng cho dự án đang thiếu trầm trọng. Cụ thể, dự án thành phần 1 còn thiếu 1,6 triệu m3 đất để hoàn thành công tác đắp nền trong tháng 5. Công suất khai thác hiện khoảng 800m3/ngày, trong khi nhu cầu lên tới 20.000m3/ngày.

Dự án thành phần 2 cũng còn thiếu 2,9 triệu m3 đất để hoàn thành công tác đắp nền trong tháng 5. Công suất khai thác hiện tại khoảng 10.000m3/ngày trong khi nhu cầu là 36.000m3/ngày

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc để bàn giao các vị trí ưu tiên thuộc điểm nghẽn của dự án thành phần 1 chậm nhất trong tháng 4; bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án thành phần 2 trong tháng 3.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo hoàn thành công tác di dời các công trình kỹ thuật trong tháng 3. Riêng đối với đường dây 500KV tại cầu Sông Vạc, Bộ Xây dựng đề nghị hoàn thành công tác di dời trước tháng 8.

Bộ Xây dựng đánh giá, nếu không hoàn thành dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu năm 2025 cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc.

Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài 53,7km, tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km, do tỉnh Đồng Nai chủ quản. Dự án thành phần 2 dài 18,2km, do Bộ Xây dựng chủ quản. Dự án thành phần 3 dài 19,5km, do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ quản. Hiện dự án thành phần 3 có tiến độ đáp ứng yêu cầu, có thể hoàn thành trong tháng 6.

MINH ANH