Bỗng dưng... nhận gần 1,8 tỷ đồng, tài xế xe công nghệ báo công an

Bất ngờ tài khoản nhận được gần 1,8 tỷ đồng, tài xế xe công nghệ ở Nha Trang liền trình báo công an để trả lại cho người chuyển nhầm.

Chiều 5-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, cán bộ thuộc đơn vị này vừa hướng dẫn thủ tục cho một công dân hoàn trả lại 1,77 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, chiều 30-5, anh T.V.Q.H. (24 tuổi, quê huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), là tài xế xe ôm công nghệ ở TP Nha Trang, nhận được điện thoại xưng nhân viên Ngân hàng Techcombank nói tài khoản anh vừa được chuyển nhầm số tiền 1,77 tỷ đồng.

Cán bộ của PA05 làm việc với anh H. Ảnh: CACC

Lúc này, anh H. đang đi làm, đồng thời số tài khoản tại ngân hàng này lâu chưa sử dụng nên không biết thực hư thế nào, nghi ngờ lừa đảo nên anh tắt máy. Tối cùng ngày, anh H. tải ứng dụng ngân hàng để kiểm tra, phát hiện số dư tăng đột biến nên trình báo cơ quan công an.

PA05 Công an tỉnh tiếp nhận thông tin đã cử cán bộ xuống hướng dẫn anh H. làm các thủ tục cần thiết. Cơ quan công an cũng làm việc với phía ngân hàng để xác minh. Doanh nghiệp này trình bày số tiền 1,77 tỷ đồng nêu trên là do nhân viên trong khi thực hiện chuyển khoản đã có sự sai sót dẫn đến chuyển vào tài khoản của anh H.

Sau khi xác minh xong, chiều 4-6, cán bộ PA05 cùng với anh H. đã đến trụ sở ngân hàng nêu trên tại TP Nha Trang để hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

HIẾU GIANG