Cà Mau: Bắt tạm giam nghi can đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng

Ngày 5-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Sơn (45 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ 22 phút ngày 30-1 (mùng 2 Tết), căn nhà của bà P.M.C. (ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP Cà Mau) bốc cháy do bị tạt xăng và phóng hỏa từ bên ngoài.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người. Vụ việc khiến 3 người bị thương, gồm: bà L.K.A. (72 tuổi, mẹ ruột bị can Sơn) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; bà P.V.D. (chị ruột bà C.) bị bỏng tay và chân, hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau; bà C. bị bỏng nhẹ ở chân. Vụ cháy còn làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa là Phan Tấn Sơn. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai trong gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

TẤN THÁI