Cà Mau: Khởi tố mẹ kế đánh con riêng của chồng

Ngày 9-3, liên quan đến vụ mẹ kế đánh con riêng của chồng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã khởi tố bị can Hà Mộng Nghi (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An) để điều tra hành vi “hành hạ người khác”.