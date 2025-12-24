Cà Mau: Tăng cường bảo vệ người dân trên không gian mạng

Chiều 24-12, tại tỉnh Cà Mau, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Hiệp hội chuyển đổi số Cà Mau tổ chức Hội thảo “An toàn số cho cộng đồng – xây dựng Cà Mau thành địa phương điển hình về bảo vệ người dân trên không gian mạng”.

Hội thảo về bảo vệ người dân trên không gian mạng

Theo ban tổ chức, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang đặt ra những thách thức rất đáng lo ngại. Tính đến tháng 12-2025, trên địa bàn đã ghi nhận 91 vụ việc với tổng thiệt hại ước tính lên đến 105 tỷ đồng. Trong đó, đã khởi tố 77 vụ, đang tiếp tục xác minh 14 vụ, điều tra làm rõ được 4 vụ, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Thượng tá Trần Duy Kiên trình bày tham luận tại hội thảo

Theo Thượng tá Trần Duy Kiên, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau, tình trạng tin giả và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, liên tục thay đổi.

Các phương thức lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng như: mạo danh cơ quan nhà nước, dẫn dụ truy cập link độc (yêu cầu người dân truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng). Lừa đảo dịch vụ và việc làm (mạo danh nhân viên bưu điện, shipper, đặc biệt là đưa thông tin giả để dẫn dụ mọi người về "việc nhẹ lương cao").

Bà Võ Thị Ngọc Hân phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, bảo vệ người dân trên không gian mạng không thể là nhiệm vụ riêng của bất kỳ một cơ quan hay lực lượng nào, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, báo chí và cộng đồng xã hội. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền cần đưa nội dung an toàn số vào chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng văn hóa sử dụng không gian mạng an toàn, có trách nhiệm.

Bà Võ Thị Ngọc Hân đề nghị các sở, ngành liên quan cần cụ thể hóa các khuyến nghị của hội thảo thành chương trình, mô hình và giải pháp triển khai tại cơ sở, đặc biệt là các mô hình phổ cập kỹ năng số, cảnh báo sớm và hỗ trợ người dân khi gặp rủi ro trên không gian mạng. Lực lượng chức năng tiếp tục chủ động nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp viễn thông, công nghệ và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp để bảo vệ người dân một cách hiệu quả, kịp thời.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát huy mạnh mẽ vai trò định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và nhân văn cho cộng đồng.

TẤN THÁI