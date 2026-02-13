Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao quà tết đến 37 bí thư chi bộ cơ sở có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 13-2, tại phường Bình Dương, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã trao quà Tết Bính Ngọ 2026 đến các bí thư chi bộ khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, động viên tiếp tục gắn bó, phục vụ nhân dân.

Quang cảnh chương trình trao quà cho các bí thư chi bộ cơ sở tại phường Bình Dương

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các đại biểu dự chương trình

Tại khu vực cụm Bình Dương (trước đây) hiện có 37 đồng chí bí thư chi bộ thuộc địa bàn dân cư của 20 đảng bộ xã, phường.

Các đồng chí có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào tại khu phố, ấp, khu dân cư đang trực tiếp tham gia lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ tại cơ sở.

Các bí thư chi bộ cơ sở của 20 đảng bộ xã, phường tham dự chương trình

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại chương trình

Đồng chí nhấn mạnh, bí thư chi bộ là lực lượng trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giữ vai trò hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa bàn.

Đồng chí Võ Văn Minh trao quà cho các bí thư chi bộ cơ sở có hoàn cảnh khó khăn

“Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các đồng chí có hoàn cảnh gia đình chưa thật sự thuận lợi, nhưng các đồng chí vẫn tận tụy, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Thành phố luôn trân trọng và mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, gần dân, sát dân, vì người dân phục vụ”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Nhận món quà từ Thành ủy TPHCM trao tặng, ông Phạm Văn Nhân, sinh năm 1958, Bí thư Chi bộ ấp Cần Đôn, xã Long Hòa xúc động bày tỏ lòng trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình. Cùng chung cảm xúc, đồng chí Thân Thị Nguyệt, sinh năm 1959, Bí thư Chi bộ khu phố Phú Mỹ 5, phường Bình Dương chia sẻ: “Sự quan tâm của Thành ủy TPHCM là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi. Đây không chỉ là phần quà vật chất mà còn là tình cảm, sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị tại khu dân cư”.

TÂM TRANG