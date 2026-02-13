Quy trình hiệp thương bầu cử: Phát huy dân chủ từ cơ sở

Trong lộ trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc hiệp thương và lấy ý kiến cử tri được thực hiện chặt chẽ, công khai và đúng luật. Đây là cơ sở để khẳng định quyền làm chủ của người dân, đồng thời hóa giải những luồng thông tin thiếu khách quan trên không gian mạng.

Quy trình nghiêm túc, khách quan

Vừa qua, tại TPHCM, hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ và trách nhiệm.

Tại đây, từng hồ sơ đều được nghiên cứu kỹ, thảo luận khách quan và rà soát tỉ mỉ về tiêu chuẩn, điều kiện cũng như chất lượng người ứng cử.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, tại phường Tam Bình (TPHCM) diễn ra công khai, cởi mở

Thực tế cho thấy, việc lập danh sách ứng cử viên không dựa trên cảm tính hay sự “sắp đặt”, "cơ cấu sẵn" như một số thông tin xuyên tạc, mà được thực hiện qua nhiều vòng sàng lọc và biểu quyết tập thể.

Sự thống nhất này không chỉ diễn ra tại TPHCM mà được triển khai đồng bộ trên cả nước theo đúng luật định. Từ hội nghị hiệp thương lần hai đến việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tất cả đều hướng tới mục tiêu lựa chọn được những cá nhân thực sự tiêu biểu về “đức - tài”, hội đủ “tâm - tầm - trí” để tham gia vào cơ quan dân cử.

Cử tri phường Tam Bình (TPHCM) nêu nhận xét về người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, cư trú trên địa bàn

TS Nguyễn Đức Quyền, Học viện Cán bộ TPHCM, nhận định, tính liên hoàn và chặt chẽ của quy trình hiệp thương là điểm mấu chốt để bảo đảm chất lượng đại biểu ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ. Điều này cho thấy công tác nhân sự được thực hiện hết sức trách nhiệm, minh bạch và không có việc “cài cắm” hay “mua phiếu” như các luận điệu sai trái cố tình rêu rao.

"Bộ lọc" khách quan

Trong toàn bộ quá trình này, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú là hình thức dân chủ rõ nhất. Đây là nơi quyền làm chủ của người dân được phát huy tối đa khi các cử tri thẳng thắn đóng góp ý kiến về cả nhân thân, đạo đức, lối sống và năng lực của người ứng cử.

Những buổi hội nghị cởi mở, có sự giám sát của MTTQ và báo chí đã giúp nhận diện rõ nét chân dung người đại diện tương lai qua lăng kính sát thực của cộng đồng dân cư.

Phường Long Trường (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

TS Nguyễn Thị Việt Hà, Trường Đại học Sài Gòn, phân tích thêm, cử tri nơi cư trú là những người gần gũi nhất, có điều kiện theo dõi sát sao lối sống và mối quan hệ xã hội của người ứng cử. Do đó, sự phản hồi của người dân không phải là thủ tục phụ, mà là căn cứ đánh giá toàn diện, giúp hạn chế tối đa sự áp đặt hay sai lệch thông tin.

Tại TPHCM, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất danh sách 48 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 209 người ứng cử ĐB HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thông tin, kết quả từ các bước hiệp thương, lắng nghe ý kiến cử tri đã được tổng hợp đầy đủ, khách quan.

Đó là căn cứ thực tiễn quan trọng để hội nghị xem xét, thảo luận thấu đáo từng trường hợp trước khi quyết định.

Cử tri phường Phú Nhuận biểu quyết tán thành giới thiệu người ứng cử HĐND các cấp

Sự tham gia sâu rộng của người dân ngay từ cơ sở đã tạo nên một "bộ lọc" khách quan, minh chứng cho bản chất dân chủ thực chất của chế độ ta. Và chính sự minh bạch, chặt chẽ này là lời giải đáp thuyết phục nhất, giúp cử tri nhận diện và bác bỏ các thông tin sai lệch về bầu cử đang lan truyền trên không gian mạng.

Quy trình bầu cử ĐBQH khoá XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Hiệp thương lần thứ nhất: Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. - Hiệp thương lần thứ hai: Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện theo luật định. - Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú: Cử tri trực tiếp nhận xét, đánh giá và biểu quyết tín nhiệm đối với người ứng cử. - Hiệp thương lần thứ ba: Xem xét kết quả lấy ý kiến cử tri, lựa chọn và lập danh sách chính thức người ứng cử. - Niêm yết danh sách chính thức và tổ chức bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

THU HƯỜNG