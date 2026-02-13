Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc - Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 13-2, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, sáng 13-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…

Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nhà nước đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 13-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp đó, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, sáng 13-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu: Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Lương Cường thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trò chuyện với các cán bộ, nhân viên khu di tích, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, những di tích, tài liệu và hiện vật tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là bằng chứng sống động, chân thực nhất phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Chủ tịch nước trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 13-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước lưu ý cán bộ, nhân viên Khu di tích cần tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị hiện vật của Khu di tích và công trình Phủ Chủ tịch. Công tác bảo tồn cần đảm bảo để du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan luôn có cảm giác Bác vẫn luôn ở đây với chúng ta. Đồng thời, đơn vị cần chú trọng giáo dục, giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh: VIẾT CHUNG

PHAN THẢO - BÍCH QUYÊN