Ca sĩ Minh Chuyên và Trọng Hải góp mặt trong dự án âm nhạc trữ tình mới

Hai giọng ca được yêu mến Minh Chuyên và Trọng Hải vừa cùng xuất hiện trong một dự án âm nhạc trữ tình, giới thiệu 2 ca khúc mới đầy cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 Minh Chuyên
Ở mảng ballad, Minh Chuyên, Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 thể hiện “Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình”. Bài hát như một lời tự sự về nỗi cô đơn trong tình yêu, với ca từ giản dị mà gợi nhiều rung cảm. Giọng hát nội lực, giàu truyền cảm của Minh Chuyên đưa người nghe chạm đến những khoảng lặng thẳm sâu, để câu hỏi “Nếu cô đơn, sao em lại cô đơn một mình?” trở thành điệp khúc ám ảnh.

3daf1462-9204-42f3-a675-14099f618bb8.jpg
Đây là tác phẩm thứ 4 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung do Minh Chuyên thể hiện

Trong khi đó, Trọng Hải, Á quân Thần tượng bolero 2019 đảm nhận ca khúc “Xa bạn”. Khác với những bản bolero quen thuộc về tình yêu đôi lứa, bài hát lần này khai thác tình bạn tri âm, chân thành và sâu nặng. Giọng hát ấm áp, tình cảm của Trọng Hải cùng giai điệu bolero chậm rãi đã khơi dậy kỷ niệm, nỗi nhớ về những tháng ngày sẻ chia.

9bedb3de-1bb8-4393-8db8-066b4ca346ce.jpg
Trọng Hải Á quân Thần tượng bolero 2019

Cả 2 ca khúc đều được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, tạo nền âm thanh giàu cảm xúc: từ hợp âm jazz-ballad man mác buồn cho Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình, đến bolero cải tiến mang hơi hướng cổ điển cho Xa bạn.

Sự kết hợp giữa 2 giọng ca cùng 2 sắc thái âm nhạc đã đem lại cho dự án màu sắc trữ tình mới mẻ, vừa quen thuộc vừa đầy cuốn hút. Những sáng tác mới cho thấy sự linh hoạt của Nguyễn Thành Trung khi kết hợp đa dạng thể loại, từ pop-ballad hiện đại đến bolero đậm chất truyền thống, nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng: ca từ mộc mạc, giai điệu giàu cảm xúc.

