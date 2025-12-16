Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Ngày 16-12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố…

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết, di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi bao thế hệ tìm về, học tập truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, năm 2025 tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích một cách bài bản, khoa học với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Nghi thức cắt băng khánh thành

Đặc biệt, ngày 11-9-2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1959 xếp hạng Di tích lịch sử mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị, các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung thực hiện việc tiếp tục giáo dục về tấm gương Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trọn đời vì nước, vì dân, biểu hiện của nhân cách cao thượng, tư tưởng yêu nước, giản dị, gần gũi với nhân dân lao động. Đặc biệt là gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, thực chất để giá trị của Cụ Phó bảng và của Bác Hồ trở thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong đời sống xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

“Hãy để di tích không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là nơi nuôi dưỡng lòng biết ơn, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, tu bổ định kỳ, trường tồn mãi mãi. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, tổ chức hội thảo khoa học nhằm làm sâu sắc thêm những dấu ấn, sự kiện gắn với cuộc đời Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Người dân thắp hương Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

NGỌC PHÚC