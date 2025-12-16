Nâng cao vai trò của âm nhạc, trách nhiệm của nghệ sĩ

Ngày 16-12, tại xã Cần Giờ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của âm nhạc trong đời sống xã hội”.

Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của âm nhạc trong đời sống xã hội”

Chủ trì buổi sinh hoạt có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại buổi sinh hoạt, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến chia sẻ về vai trò âm nhạc qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hiện nay. Ông nhấn mạnh đây là vũ khí tinh thần cực kỳ quan trọng, hun đúc lòng yêu nước, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong những giai đoạn cực kỳ gian khó.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, nhấn mạnh những tác động của âm nhạc AI đến việc sáng tạo của nghệ sĩ, thưởng thức âm nhạc của khán giả và những thách thức liên quan đến vấn đề bản quyền, bản sắc trong sáng tạo.

Ông cho rằng nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ văn hóa, phải hiểu rõ trách nhiệm và bổn phận của mình trong sáng tạo, truyền đi lời ca hay, giai điệu đẹp, thông điệp, ý nghĩa bền vững với thời gian gửi đến các thế hệ nghe nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh

Các nghệ sĩ cũng thảo luận sôi nổi về việc nâng cao vai trò của âm nhạc, trách nhiệm của người nghệ sĩ trong việc góp phần xây dựng đời sống tinh thần của người dân tốt đẹp, mang giá trị chân - thiện - mỹ, các tác phẩm âm nhạc góp phần hình thành nhân cách con người.

Theo đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chương trình sinh hoạt đã giúp gắn kết các thế hệ nghệ sĩ hiểu về nghề, hiểu về nhau hơn; mang lại cho các nghệ sĩ những kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, những niềm vui nho nhỏ bên đồng nghiệp khi “xả vai” không còn là ca sĩ nổi tiếng mà là những người đồng nghiệp cùng đi, cùng lắng nghe và chia sẻ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên đề

"Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM luôn trân trọng và mong muốn anh chị em sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho xã hội những tác phẩm hay mang ý nghĩa, giá trị. Đó là những tác phẩm giúp con người ngày càng sống tốt đẹp hơn, góp phần hình thành nhân cách luôn hướng về điều hay, cái đẹp, cái thiện lành, lối sống văn minh, nghĩa tình", đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình, đoàn nghệ sĩ tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác; tham quan Chiến khu Rừng Sác, dâng hương Tượng đài đặc công Rừng Sác; thăm Hải đội 1 - Bộ đội Biên phòng TPHCM.

>> Một số hình ảnh trong chương trình:

Đoàn nghe kể chuyện về Rừng Sác trong chiến tranh chống Mỹ

Đoàn nghệ sĩ tại Chiến khu Rừng Sác

Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của âm nhạc trong đời sống xã hội”

Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm với chiến sĩ Hải đội 1 - Bộ đội Biên phòng TPHCM

TIỂU TÂN