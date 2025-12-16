Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Hoàng Bách, Phương Thanh

DTAP ra mắt dự án phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Chân cứng đá mềm vốn nằm trong album Made in Vietnam ra mắt cuối tháng 8. Bài hát không chỉ có giai điệu mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, khuấy động cảm xúc người nghe mà còn lan tỏa thông điệp về tinh thần kiên cường, quyết tâm và niềm tự hào dân tộc. Hiện tại, DTAP phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát triển Chân cứng đá mềm thành một dự án tôn vinh những tấm gương nỗ lực và bền bỉ của thể thao Việt Nam. Ca khúc cũng được đưa trở lại như lời cổ vũ dành cho hành trình thi đấu tại SEA Games 33.

Thịnh Kainz - thành viên DTAP cho biết: “Vừa qua, DTAP có cơ hội tham gia Hành Trình Đỏ, giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, được gặp gỡ nhiều đại biểu trong lĩnh vực thể thao. Khi nghe họ chia sẻ về hành trình luyện tập, chúng mình hiểu sâu sắc rằng đằng sau mỗi chiến thắng là rất nhiều khó khăn, những giờ tập luyện dốc sức, và đôi khi là những ước mơ phải tạm dừng vì chấn thương. Có rất nhiều nỗ lực thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Chính cảm hứng từ tinh thần kiên cường ấy đã thôi thúc DTAP thực hiện dự án này như một lời động viên gửi đến đội tuyển Việt Nam”.

Dự án Chân cứng đá mềm bao gồm musicumentary (phim tài liệu sử dụng âm nhạc) và MV mang đến âm nhạc đầy cảm xúc từ ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách, DTAP. Đó cũng là những thước phim sống động, phản ánh câu chuyện của các vận động viên, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn tinh thần và nỗ lực của họ.

Hoàng Bách và DTAP

Phương Thanh và DTAP

Với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Chân cứng đá mềm mở ra lát cắt khác về sự nghiệp của những chân sút nổi tiếng - nơi những áp lực, chấn thương và khoảng thời gian buộc phải chậm lại trở thành phép thử cho đam mê, ý chí khi theo đuổi bóng đá đỉnh cao.

Nhớ lại giai đoạn chấn thương kéo dài, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: “Hậu cũng bị chớm đau rất lâu rồi, nhưng với đam mê, Hậu không muốn bỏ lỡ một giây phút tập luyện hay cơ hội thi đấu nào. Hậu luôn cố gắng, uống thuốc giảm đau để tiếp tục luyện tập…”.

Đoàn Văn Hậu bày tỏ về cảm xúc mỗi lần được tập trung cùng đội tuyển quốc gia là một niềm tự hào đặc biệt

Trong dự án này, câu chuyện của 2 huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân được kể lại từ góc nhìn của người đứng phía sau thành tích, mang trên vai trách nhiệm dìu dắt, đưa ra lựa chọn và chịu áp lực cho cả một tập thể.

Khi bước từ vai trò vận động viên sang huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, hành trình của họ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Không còn là câu chuyện nỗ lực cá nhân, mà là trách nhiệm dẫn dắt tập thể, đồng hành cùng sự trưởng thành của các vận động viên và đối diện với những kỳ vọng ngày càng lớn. Dưới sự dẫn dắt của 2 huấn luyện viên, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam từng bước vượt qua biến động để tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Công việc của các huấn luyện viên

Riêng câu chuyện của Lê Văn Công là một hành trình vượt lên khiếm khuyết bằng nghị lực, niềm tin và đam mê không bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Niềm đam mê với cử tạ đến với anh bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ thần tượng của mình - anh Chu Văn Phi Quốc. Sau giờ học và làm việc, Lê Văn Công dành trọn quỹ thời gian cho tập luyện. Hành trình đến phòng tập luôn nhiều khó khăn, khi phương tiện di chuyển của anh chỉ là chiếc xe lăn với bánh gỗ thô sơ, phải vượt quãng đường gần 40km. Đã có thời điểm, anh sống khép kín, mang trong mình nhiều rào cản cả về thể chất lẫn tâm lý.

Thay vì để những giới hạn níu chân, Lê Văn Công chọn cách tự động viên bản thân mỗi ngày. Có những buổi tập, anh lăn xe hơn 20km giữa trời mưa, mệt mỏi nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Chính những khoảnh khắc ấy đã tôi luyện nghị lực và niềm tin của Công. Với anh, đam mê không phân biệt hoàn cảnh, vì “người bình thường làm được, người khuyết tật cũng làm được".

Vận động viên Lê Văn Công

TIỂU TÂN