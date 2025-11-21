Các cửa hàng xăng dầu ở Đà Lạt đã thông thoáng trở lại

Sáng 21-11, tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thông thoáng, không còn tình trạng đổ xô xếp hàng như tối 20-11.

Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Xuân Hương – Đà Lạt), đây là một trong những cửa hàng lớn nhất ở Đà Lạt với 8 trụ bơm, không còn xuất hiện cảnh người dân mang can, thùng tới mua xăng, dầu về dự trữ.

Cửa hàng xăng dầu trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương - Đà Lạt thông thoáng sáng 21-11. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cách đó không xa, tại cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Phú (phường Xuân Hương – Đà Lạt) cũng ghi nhận thông thoáng, không có phương tiện xếp hàng dài chờ đổ nhiên liệu như tối 20-11.

Theo ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, nguồn cung xăng dầu hiện vẫn đảm bảo để phục vụ người dân. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng người dân Đà Lạt đổ xô đi mua nhiên liệu tích trữ trong tối 20-11 xuất phát từ việc lo lắng các tuyến đèo bị sạt lở. Đặc biệt, chiều 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ra văn bản cấm xe tải trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung.

Không còn tình trạng người xếp hàng dài tràn ra đường để chờ mua xăng dầu như tối 20-11 tại Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc cấm xe tải trên 3,5 tấn là do ảnh hưởng mưa kéo dài, nhiều tuyến đèo bị sạt lở, khả năng mưa còn kéo dài đến ngày 23-11 nên cấm phương tiện tải trọng lớn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào Đà Lạt.

Tuy nhiên, trước những bất cập phát sinh, đến tối 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản điều chỉnh, nêu rõ: Các phương tiện ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên và xe chở khách từ 30 chỗ trở lên chỉ bị hạn chế lưu thông qua đèo Tà Nung vào ban đêm và khi có mưa lớn, thay vì cấm hoàn toàn như thông báo trước đó.

Như Báo SGGP thông tin, tối 20-11, rất đông người dân tại Đà Lạt đã đến các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn mua nhiên liệu, thậm chí, một số người mang theo can để tích trữ xăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

ĐOÀN KIÊN