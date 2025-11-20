Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Tối 20-11, nhiều cây xăng tại khu trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra tình trạng quá tải, dòng người xếp hàng dài chờ đổ xăng, dầu gây ùn tắc giao thông cục bộ. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung xăng dầu sau khi có lệnh cấm xe tải trọng lớn lưu thông qua các tuyến đèo vào thành phố.

Video: Người dân Đà Lạt xếp hàng kẹt cứng để chờ mua xăng, dầu tối 20-11

Thông tin ban đầu, trưa 20-11 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cấm các phương tiện xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung (đường ĐT.725) từ 14 giờ cùng ngày đến 24 giờ ngày 23-11.

Sau thông báo này, ngoài 4 tuyến đèo cửa ngõ vào Đà Lạt cấm phương tiện qua lại thì đèo Tà Nung và đèo Sacom cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn. Tất cả phương tiện ra, vào Đà Lạt buộc phải hạ tải để lưu thông.

Tuy nhiên, đối với mặt hàng xăng dầu (mặt hàng thiết yếu) đặc thù cả xe và nhiên liệu khoảng 40 tấn mặc định sẽ không thể lưu thông vào trung tâm Đà Lạt.

Người dân ùn ùn đi đổ xăng tối 20-11 trên đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng (đơn vị cung ứng phần lớn xăng dầu tại địa phương) có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Công thương và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng báo cáo nguồn cung xăng dầu đang cạn kiệt, chỉ có thể xuất bán được 2-3 ngày, thậm chí có cửa hàng chỉ xuất bán 1 ngày là hết hàng.

Mặc dù đến tối Sở Xây dựng có văn bản thay thế nhưng nhiều người dân vẫn lo lắng về nguồn cung thiếu hụt xăng, dầu nên vẫn đi đổ

Trước thông tin trên, người dân Đà Lạt đổ xô đến các cửa hàng xăng gây quá tải nghiêm trọng. Ghi nhận tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh…, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ tiếp nhiên liệu, nhiều nơi tràn ra lòng đường, gây ùn ứ giao thông.

Thậm chí, một số người dân mang theo can để tích trữ xăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng, dầu do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Đến tối cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản điều chỉnh, nêu rõ: Các phương tiện ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên và xe chở khách từ 30 chỗ trở lên chỉ bị hạn chế lưu thông qua đèo Tà Nung vào ban đêm và khi có mưa lớn, thay vì cấm hoàn toàn như thông báo trước đó.

