Các đơn vị phá vụ án giết người và cướp tài sản ở quận 11 (TPHCM) được thưởng nóng

Ngày 17-7, Chủ tịch UBND quận 11 (TPHCM) Nguyễn Trần Bình đã khen thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự, Đội điều tra tổng hợp thuộc Công an quận 11 vì có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh 2 vụ án giết người và cướp tài sản trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình ghi nhận, biểu dương Đội Cảnh sát hình sự, Đội điều tra tổng hợp thuộc Công an quận 11; Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (PA06) thuộc Công an TPHCM trong việc điều tra phá 2 vụ án giết người và cướp tài sản trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình trao giấy khen cho 2 tập thể gồm: Đội Cảnh sát hình sự và Đội điều tra tổng hợp thuộc Công an quận 11

Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình trao hoa và thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (PA06) thuộc Công an TPHCM

Chủ tịch UBND quận 11 nhấn mạnh, chiến công của các đơn vị thể hiện được tinh thần của lực lượng CAND; sự phối hợp rất kịp thời, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương… đã nhanh chóng bắt giữ được các nghi phạm gây án. Qua đó, lực lượng công an bảo vệ sự bình yên cho người dân ở quận 11 nói riêng và TPHCM nói chung.

Như Báo SGGP đã thông tin, tối 14-7, Vũ Hoài Nam (sinh năm 2001, ngụ quận 11) xin tiền ông L. (sinh năm 1955, bác ruột Nam) ở căn nhà trong con hẻm đường Xóm Đất (phường 10, quận 11) nhưng không được. Bực tức, Nam dùng cây gỗ đánh vào đầu ông L. khiến ông này nằm gục rồi Nam bỏ đi.

Vũ Hoài Nam lúc bị bắt

Người thân phát hiện ông L. tử vong bất thường nên báo công an. Trích xuất camera, công an xác định Nam là nghi phạm. Bằng nghiệp vụ trinh sát bắt giữ Nam khi lẩn trốn ở căn hộ chung cư Phan Văn Trị (quận 5).

Trước đó, tối 7-7, Trần Quang Minh (sinh năm 1987, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Hữu Duy (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) đi trên xe máy tới con hẻm đường Lê Đại Hành (phường 11) phát hiện bà N. (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Trà Vinh) đeo dây chuyền vàng vừa xuống xe taxi. Lúc này, cả 2 đi xe áp sát cướp giật dây chuyền rồi tẩu thoát.

Phạm Hữu Duy và Trần Quang Minh (từ trái qua phải)

Qua truy xét, công an phát hiện Minh lẩn trốn ở phường 17 (quận Gò Vấp) nên bắt giữ. Riêng Duy bỏ trốn về tỉnh Lâm Đồng nhưng được người thân, công an vận động nên đã tới đầu thú; công an cũng thu hồi sợi dây chuyền vàng trả cho bà N..

CHÍ THẠCH