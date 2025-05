Các nhà sáng tạo nội dung bắt tay quảng bá văn hóa Việt

Buổi tọa đàm có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam và quốc tế: Á hậu Thảo Nhi Lê, Pít ham ăn (Việt Nam), Doanh nhân - nhà sáng tạo nội dung Hannah Ohlala, Realmilesmorretti (đến từ Mỹ), Ashlee Day (Úc), Will In Vietnam (Pháp), Take Sơn (Nhật Bản), Turkdyk (Thái Lan), các nhà sáng tạo nội dung Tiktok Hàn Quốc: Jongmin Oppa , Ino Cat, Idol Nation, Idol Seoyeon.

Các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam và quốc tế tiếp tục mang đến những phiên trao đổi sôi nổi

Trong những năm gần đây, sự kết hợp giữa các nhà sáng tạo Việt Nam và quốc tế đạt hiệu quả tốt trong việc quảng bá văn hóa Việt. Điều này góp phần rất lớn trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa.

Hiện nay, việc hợp tác giữa các nhà sáng tạo nội dung trong và ngoài nước để quảng bá văn hóa rất được quan tâm

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải hình ảnh đẹp của Việt Nam. Các nhà sáng tạo số đóng góp phần quan trọng trong việc tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Các bạn trẻ đã bắt đầu từ sự yêu thích, dần trở thành thói quen và làm việc chuyên nghiệp. Tôi tin rằng các bạn đã có mục tiêu và tính bền bỉ, điều quan trọng là tôn trọng và hiểu về pháp luật. Từ đó tạo ra nội dung có sức hút, tính đặc thù hơn”.

Các nhà sáng tạo Will In Vietnam (Pháp), Take Sơn (Nhật Bản), Turkdyk (Thái Lan), Pít ham ăn (Việt Nam) trình bày ca khúc “Xin chào Việt Nam”

Trước đó, trong đêm Sparkling Night, ban tổ chức Tạo Fest cũng trân trọng trao 7 hạng mục kỷ niệm chương TẠO Fest, chính là 7 thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi tới các nhà sáng tạo số tại Việt nam và Quốc tế: Tạo năng lượng, Tạo cảm hứng, Tạo cá tính, Tạo đa tài, Tạo lan tỏa, Tạo nụ cười và Tôi yêu Việt Nam. Các nhà sáng tạo được vinh danh bao gồm: Lê Tuấn Khang, Jongmin Oppa, Ashlee Day, Khánh Vy, Evelyn Hutani, Mokochan Channel, H’Hen Nie, Khoai Lang Thang, Cathy Chang, Giao Cùn, Harry Nista, Hannah Olala, Realmilesmorretti, Ventes, Idol Seoyeon, Ngô Lan Hương, Tuấn Ngọc, Patrick Kun, Dino Vũ, Beatboxratino, Ninh Dương Story, Noah _Evel, Ghina Eroz, Jenny Huỳnh, Tín Nguyễn, Mosz Watchara, Tina Thảo Thi, Bima Nasution, Thầy Beo U40, Vĩnh thích ăn ngon, Hoà Minzy, Pít Ham Ăn, Hoàng Nam Challenge Me, Take Sơn, Will In Vietnam,...

Tin liên quan Hành trình "tỷ view" của các nhà sáng tạo nội dung số

HỒNG ÂN