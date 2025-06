Người đẹp Thái Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025

Người đẹp Opal Suchata Chuangsri trở thành Tân Hoa hậu Thế giới 2025. Ảnh: Missosology

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2025 diễn ra tối 31-5 (giờ Việt Nam) tại Telangana, Ấn Độ. Cuộc thi có 108 người đẹp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đêm chung kết gồm các phần thi: đồng diễn, trình diễn trang phục truyền thống Ấn Độ, trang phục dạ hội, phần hùng biện và ứng xử. Ban giám khảo lần lượt chọn các thí sinh vào top 40, 20, 8 và 4 và sau đó công bố 1 hoa hậu cùng 3 á hậu.

Sau phần thi ứng xử, top 4 gọi tên các người đẹp: Aurelie Joachim (Martinique), Hasset Dereje Admassu (Ethiopia), Maja Klajda (Ba Lan), Opal Suchata Chuangsri (Thái Lan).

Chung cuộc, người đẹp Opal Suchata Chuangsri xuất sắc trở thành tân Hoa hậu Thế giới 2025. Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3 lần lượt trao cho các người đẹp: Hasset Dereje Admassu, Maja Klajda, Aurelie Joachim.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri. Ảnh: Missosology

Ngay từ những ngày đầu của cuộc thi, người đẹp Thái Lan đã là một ứng viên nặng ký, được đánh giá cao về nhan sắc, hình thể, tri thức, cách ứng xử, kỹ năng trình diễn. Người đẹp 21 tuổi, cao 1m80, sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ, có kỹ năng giao tiếp lưu loát 4 ngôn ngữ. Hiện cô là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Thammasat, đồng thời điều hành khách sạn gia đình tại Phuket.

Opal Suchata Chuangsri từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Miss Universe Thailand 2022. Năm 2024, cô thi lại và đăng quang Miss Universe Thailand, trở thành đại diện đất nước này tham gia Miss Universe 2024 và giành vị trí Á hậu 3. Sau đó, cô bị tước danh hiệu do không hoàn thành nhiệm kỳ 1 năm trước khi nhận lời tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác.

Đến Hoa hậu Thế giới 2025, Opal Suchata Chuangsri mang theo dự án Opal For Her, nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú, giúp các bệnh nhân tiếp cận được các phương pháp điều trị tốt nhất, sống tích cực. Cô theo đuổi dự án này nhiều năm qua sau khi từng vượt qua bệnh ung thư vú đầy nghị lực, cắt bỏ khối u ở ngực. Do đó, cô được khán giả lẫn truyền thông quốc tế chú ý từ đầu mùa thi năm nay. Trước khi đăng quang, cô lọt top 8 “Head to Head Challenge”, dẫn đầu phần thi “Multimedia Challenge”.

Opal Suchata Chuangsri gây ấn tượng bởi câu chuyện vượt qua bệnh tật, lan tỏa nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú với công chúng

Tại phần thi ứng xử Chung kết Hoa hậu Thế giới 2025, Opal Suchata Chuangsri nhận được câu hỏi: "Hành trình này đã dạy bạn điều gì về sự thật, trách nhiệm và những câu chuyện được kể?".

Người đẹp nói: "Đây là một cơ hội đặc biệt mà tôi có được trong cuộc đời. Ở đây, tôi học được mỗi người đều có trách nhiệm khi chia sẻ một câu chuyện. Tôi và các cô gái khác trở thành một phiên bản những người mà chúng tôi ngưỡng mộ. Dù là bạn ở đâu, làm gì, thời gian nào, đều có những người bạn ngưỡng mộ. Đó chính là những người dẫn dắt bạn đến với vai trò, trách nhiệm lớn hơn. Và tôi đang đi theo con đường đó. Do vậy, sống có trách nhiệm và tử tế chính là cách kể chuyện mạnh mẽ nhất".

Opal Suchata Chuangsri trong phần thi ứng xử. Ảnh: FPT Play

Mặc dù chỉ dừng lại ở top 40 nhưng đại diện Việt Nam - Huỳnh Trần Ý Nhi đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả quốc tế và trong nước. Ý Nhi sinh năm 2002, là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế TPHCM, đồng thời đang theo học chương trình du học tại Australia. Cô có khả năng giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trung lưu loát.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng gần 2 năm trước cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025 đã giúp Ý Nhi tràn đầy năng lượng ở hầu hết các phần thi với phong thái tự tin, năng lượng tươi trẻ và tinh thần đoàn kết, thân thiện. Ngoài lọt top 40, Ý Nhi còn lọt top 8 “Beauty With a Purpose” và top 48 phần thi tài năng.

Trong đêm chung kết, Ý Nhi gây ấn tượng vẻ đẹp dịu dàng trong phần thi dạ hội cùng cách trình diễn uyển chuyển, tự tin. Cô diện thiết kế mang tên Garden of Eden của NTK Hoàng Tony.

Hoa hậu Ý Nhi trình diễn trang phục dạ hội trong chung kết

Hoa hậu Ý Nhi trong trang phục dân tộc

Hoa hậu Ý Nhi lột xác ngoạn mục khi trình bày, phát biểu trôi chảy bằng tiếng Anh

