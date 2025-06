Nhà sáng tạo nội dung số: Vượt áp lực của “nghề cô đơn”

“Chạm” từ những điều bình dị

Tại buổi chia sẻ với chủ đề From zero to hero: Những câu chuyện đằng sau một “hiện tượng mạng xã hội” trong khuôn khổ Liên hoan các nhà sáng tạo nội dung số quốc tế 2025 (Tạo Fest 2025), Lê Tuấn Khang - chủ nhân của hot trend đình đám suốt một thời gian dài “đám giỗ bên cồn” thừa nhận, những video đầu tiên của anh được đăng tải vào năm 2018 chỉ có… 1 người đăng ký theo dõi và đạt chưa đến 100 view (lượt xem).

Thậm chí, khi đó với chiếc điện thoại không đủ dung lượng để quay một video dài, anh phải xóa hết toàn bộ ứng dụng nhằm làm trống bộ nhớ. “Lúc đó, em quyết định lên TPHCM làm thuê ở xưởng gỗ, chạy xe ôm để có tiền mua điện thoại có dung lượng lớn hơn, nhằm thỏa sức quay các clip dài”, Lê Tuấn Khang kể lại. Đến nay, chàng trai quê Sóc Trăng này có hơn 13,3 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 720.000 lượt theo dõi trên YouTube.

Dạo một vòng các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam, dễ thấy người xem có hứng thú với các nội dung về cuộc sống thường ngày và những câu chuyện gần gũi. Theo chuyên gia thương hiệu Trần Tuệ Tri, sự sáng tạo phải đi kèm với yếu tố bền vững và để lan tỏa, luôn cần phải chân thật.

Thị hiếu này thể hiện rõ qua thành công của các content creators nổi bật hiện nay như: Khoai Lang Thang, Jenny Huỳnh, Lê Tuấn Khang, Vừng, BomBom Vlog, Lộc nông thôn, Út về vườn... Nội dung video của những nhà sáng tạo này không có kịch bản cầu kỳ, kỹ xảo chuyên nghiệp, mà chỉ như cuốn nhật ký điện tử, ghi lại những hình ảnh quen thuộc diễn ra trong cuộc sống.

Lê Tuấn Khang thu hút người xem trên mạng với các video có nội dung gần gũi, đơn giản. Ảnh: FBNV

Độ tương tác của những nội dung giản dị ấy luôn đạt hiệu quả bất ngờ. Người xem không ngần ngại ghi lại cảm xúc dưới video, thậm chí là chia sẻ câu chuyện của chính mình, thể hiện sự đồng cảm và thích thú khi được dõi theo cuộc sống của một người trẻ thú vị.

Jenny Huỳnh - người từng bắt đầu video đầu tiên năm 12 tuổi, ghi lại các hoạt động vui chơi, học hành thường ngày, kể: “Video được nhiều khán giả yêu thích nhất của tôi là về một chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ. Trong đó, tôi chỉ ghi lại những khoảnh khắc trên chuyến bay dài 27 tiếng, tâm sự cảm nhận của mình mà thôi, nhưng lại đạt lượt xem rất cao”.

Bền bỉ với đam mê

Thực tế, trước khi có những clip đạt hàng triệu, chục triệu view cùng hàng triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, hầu hết các nhà sáng tạo nội dung số đều trải qua khởi đầu từ con số 0. Nhưng, ngay cả khi đã trở thành content creators có tiếng, thì áp lực lại đến với họ theo những cách khác nhau.

Có một câu hỏi được đặt ra, khi đã có thành công nhất định, bản thân các content creators sẽ vẫn giữ là chính mình, hay thay đổi để “chiều lòng” người hâm mộ. Mosz Watchara - content creator đến từ Thái Lan với hơn 910.000 lượt theo dõi trên TikTok, khẳng định: “Muốn thành công trước hết phải là chính mình, sau đó mới lắng nghe ý kiến phản hồi của mọi người để hoàn thiện. Tôi luôn tự hào là chính mình”. Evelyn Hutani (Indonesia) cũng cho rằng, nếu lựa chọn chia sẻ những điều chân thật của bản thân theo hướng tích cực nhất sẽ nhận được sự đồng cảm.

Cũng từ thách thức đó, để duy trì hình ảnh của mình trong lòng khán giả, nhà sáng tạo cần tìm những lối kể chuyện riêng, cách khai thác độc đáo từ những chủ đề vốn quen thuộc với tất cả. Việc duy trì tính cá nhân sao cho bền vững mà vẫn mới lạ luôn là bài toán khó.

Lê Tuấn Khang thừa nhận: “Đã 3 tháng qua, tôi không làm thêm video. Tôi muốn làm cái mới, nhưng vẫn chưa tìm được ý tưởng”. Cặp đôi đình đám Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cũng cho biết, thời gian gần đây, họ luôn áp lực phải tìm được những gì mới mẻ, độc đáo để gửi đến người hâm mộ.

Phía sau mỗi video thu hút được người xem là cả quá trình sáng tạo đầy tính toán. Nhiều bạn trẻ trong nghề chia sẻ rằng, để tránh cạn ý tưởng, họ thường lên kế hoạch nội dung từ vài tháng đến cả năm. Có người ghi lại mọi khoảnh khắc thường ngày và lưu trữ trong kho dữ liệu lớn để sử dụng dần. Thậm chí, có video được quay từ nhiều năm trước, đến một thời điểm nào đó, khi bí đề tài, họ có thể xem lại và nảy sinh những ý tưởng từ những video cũ.

Dù có quan điểm khác nhau về ý tưởng nội dung, nhưng các content creators đều có chung một quan điểm là việc chọn lọc hình ảnh, hậu kỳ hay dàn dựng đều phải chỉn chu, chuyên nghiệp, đưa đến người xem sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Jenny Huỳnh tiết lộ, dù nội dung có thể hơi “xàm” nhưng khâu hậu kỳ lại rất nghiêm túc, mỗi video của cô thường tốn từ 5 đến 10 ngày để sản xuất.

VĂN TUẤN - HỒNG ÂN