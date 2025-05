Chấp thuận lập hội đồng tìm cách tu sửa bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn

Ngày 30-5, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, cho biết, Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản chấp thuận cho UBND TP Huế lập Hội đồng Đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, tu sửa bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn, đã bị bẻ gãy khi trưng bày tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế vào ngày 24-5 (Báo SGGP đã thông tin).

Thành phần hội đồng do ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, quyết định; Chủ tịch hội đồng do một lãnh đạo của UBND TP Huế đảm nhiệm. Bộ VH-TT-DL cũng thống nhất với danh sách 11 chuyên gia do UBND TP Huế đề xuất, cùng việc cử ThS Phạm Đình Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia; ThS Nguyễn Thị Hương Thơm, Trưởng Phòng Bảo quản của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tham gia hội đồng nói trên.

VĂN THẮNG