Các tổ công tác 363 kéo giảm tội phạm ở TPHCM

Ngày 17-2, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 tháng triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát thuộc Công an TPHCM (gọi tắt là tổ công tác 363) từ ngày 6-1 đến ngày 6-2.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, biểu dương thành tích mà các tổ công tác 363 đạt được, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Đại tá Mai Hoàng yêu cầu trong thời gian tới các tổ công tác 363 tiếp tục nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ để lực lượng 363 là mũi nhọn, tiên phong trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống và kịp xử lý các loại tội phạm… Điều đó góp phần quan trọng mang đến sự bình yên cho người dân cho thành phố.

Trong 1 tháng triển khai, các tổ công tác 363 đã kiểm tra 3.575 đối tượng, phương tiện có biểu hiện nghi vấn tội phạm và phát hiện xử lý 343 đối tượng phạm tội.

Riêng Công an các quận huyện đã khởi tố 16 vụ, 19 bị can; xử lý 866 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông (có gần 290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông.

Theo Công an TPHCM, hoạt động của các tổ công tác 363 sau khi được củng cố, kiện toàn đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn gây án, góp phần kéo giảm tội phạm.