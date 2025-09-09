Cải tiến mới tiện lợi, siêu ngon và chuẩn gu mẹ bầu từ Morinaga E-Okasan

Công ty Cổ phần Morinaga Lê Mây Việt Nam (gọi tắt là MLV), một thành viên của Tập đoàn Morinaga Milk Industry Co., Ltd., chính thức ra mắt thêm 3 sản phẩm chiến lược mới thuộc nhóm dinh dưỡng bổ sung Morinaga E-Okasan.

Bên cạnh dạng hộp thiếc truyền thống, người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm với dạng thanh pha nhỏ tiện lợi, và dạng hộp uống liền. Cùng với sự cải tiến về quy cách đóng gói là những cải tiến vượt trội về hương vị nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn mới về dinh dưỡng, gu chọn thực phẩm khi mang thai của phụ nữ Việt hiện nay.

E-Okasan là dòng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được nghiên cứu đặc biệt cho phụ nữ mang thai và cho con bú, cung cấp cân bằng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như canxi, axit folic và chất xơ. Đón đầu xu hướng mẹ bầu ưu tiên chọn lựa các sản phẩm ít đường, vị thanh nhẹ, dễ uống, nhất là trong giai đoạn ốm nghén, Morinaga E-Okasan ra mắt hương vị mới bao gồm 3 hương vị trà sữa, cà phê, và vanilla thanh nhạt, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu.

Morinaga E-Okasan còn bổ sung các loại vitamin và khoáng chất đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu bên cạnh bữa ăn hàng ngày, cho thai kỳ khỏe mạnh hơn.

