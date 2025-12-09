Các siêu thị tăng mạnh nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân

Nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt tung ưu đãi Tết nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sức mua và giúp người dân yên tâm chuẩn bị cho mùa sắm Tết trong bối cảnh thị trường còn biến động.

Hộp quà Phúc lộc chỉ 159.000đ được phối trọn bộ sản phẩm thiết yếu, phù hợp nhu cầu quà tặng thiết thực mùa cao điểm

Nguồn hàng Tết phong phú, chất lượng

Saigon Co.op cho biết tổng sản lượng hàng Tết các siêu thị đã đặt trước từ sớm, tăng bình quân 20%-30% tùy nhóm hàng. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường, thịt gia súc – gia cầm và rau củ quả được tăng mạnh nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, đặc biệt trong giai đoạn sát Tết khi sức mua dồn cao. Riêng nhóm thực phẩm tươi sống, tỷ lệ hàng đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng chất lượng bữa ăn Tết của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết doanh nghiệp đã làm việc từ rất sớm với các nhà cung ứng để ổn định giá trong điều kiện nhiều nguyên liệu đầu vào biến động. “Ưu tiên hàng đầu là không để xảy ra tình trạng khan hàng cục bộ, bảo đảm người dân tiếp cận hàng Tết với mức giá phù hợp và chất lượng được kiểm soát”, ông nhấn mạnh.

Một điểm đáng chú ý trong danh mục hàng Tết năm nay là sự tham gia của nhiều thương hiệu đồ uống nội địa ra mắt sản phẩm mới, bao bì hiện đại, phù hợp nhu cầu sử dụng và biếu tặng. Trong đó, Bidrico mang đến dòng Nước tăng lực lon 325ml phiên bản “Tăng lực 4 mùa” – bộ sản phẩm thể hiện định hướng tiếp cận người tiêu dùng trẻ với thiết kế trẻ trung và hương vị đa dạng. Bộ sưu tập gồm bốn hương vị đại diện bốn mùa: dâu tươi gợi tinh thần mùa Xuân, chanh bạc hà sảng khoái của mùa Hè, trái cây nhẹ nhàng mang cảm giác thư thái của mùa Thu và nho đậm sắc tím mùa Đông. Việc kết hợp nhiều vị trong cùng một thùng giúp người dùng linh hoạt lựa chọn, phù hợp với các thời điểm hoạt động trong ngày.

Với thiết kế lon 325ml nhỏ gọn, dễ mang theo và nhóm vitamin B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, dòng Tăng lực 4 mùa thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng cao trải nghiệm người dùng. Sự góp mặt của những sản phẩm như Bidrico 4 mùa cũng làm phong phú thêm lựa chọn hàng Việt phục vụ Tết, nhất là trong phân khúc đồ uống dành cho giỏ quà và sử dụng hằng ngày.

Không dừng lại đó, tại hệ thống các điểm bán Co.opmart và Co.opXtra đồng thời tăng mạnh số lượng giỏ quà Tết, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Nhiều giỏ quà ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu biếu tặng truyền thống lẫn hiện đại.

Khuyến mãi sâu, hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí Tết

Song song với nguồn hàng dồi dào, Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn xuyên suốt từ đầu tháng 12 đến qua cao điểm Tết. Các đợt giảm giá thiết yếu, combo giỏ quà, quà tặng và ưu đãi điểm thưởng giúp người dân tiết kiệm chi phí, đồng thời phân bổ sức mua đều hơn thay vì dồn vào những ngày cận Tết.

Hàng nhãn riêng Saigon Co.op được người tiêu dùng tin chọn bởi chất lượng và giá thành hợp lý

Đại diện Sở Công thương TPHCM, đánh giá Saigon Co.op là lực lượng nòng cốt trong chương trình bình ổn thị trường. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu dự trữ đến ổn định giá, cùng mạng lưới điểm bán phủ rộng, là nền tảng giúp thành phố giữ nguồn cung ổn định và hạn chế rủi ro tăng giá đột biến. Người dân có thể yên tâm mua sắm vì lượng hàng đã được dự trữ đủ lớn, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ.

Đáng chú ý, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng như tặng quà Tết cho hộ khó khăn, chăm lo công nhân xa quê và sinh viên. Các dịch vụ mua sắm trực tuyến, giao hàng nhanh, gói quà theo yêu cầu được tăng cường để phù hợp xu hướng tiêu dùng đa kênh, đặc biệt tại các phường đông dân cư. Đặc biệt, năm nay, các siêu thị đồng loạt bố trí không gian trưng bày theo chủ đề Tết, bổ sung nhân sự tại khu vực tươi sống và kéo dài thời gian phục vụ trong những ngày sát Tết. Mục tiêu hướng đến trải nghiệm “Tết tiện lợi – Tết đủ đầy”, đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân tại TPHCM.

Có thể thấy, những chương trình ưu đãi Tết được triển khai đồng loạt không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng và tăng sức mua, mà còn tạo không khí mua sắm sôi động, giúp người dân an tâm chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy. Với sự chủ động từ các hệ thống bán lẻ, thị trường TPHCM được kỳ vọng giữ vững ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu của mọi gia đình trong dịp cao điểm cuối năm.

MINH LAN