Sacombank được Moody’s nâng hạng tín nhiệm - khẳng định năng lực tài chính ngày càng vững mạnh

Sacombank vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng hạng nhiều chỉ số quan trọng, ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược tái cơ cấu và củng cố nội lực. Đây là một trong những đánh giá tích cực nhất dành cho Sacombank trong nhiều năm, khẳng định sức mạnh tài chính được cải thiện rõ rệt và triển vọng tăng trưởng bền vững.

Moody’s chính thức nâng bậc xếp hạng tiền gửi nội – ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành của Sacombank từ B2 lên B1, đồng thời nâng Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) từ B3 lên B2, cho thấy nền tảng tài chính cốt lõi của Ngân hàng ngày càng vững chắc. Triển vọng được duy trì ở mức Ổn định, phản ánh kỳ vọng Sacombank tiếp tục giữ vững điểm mạnh tín dụng và đà tăng trưởng trong 12–18 tháng tới.

Tổ chức xếp hạng ghi nhận khả năng sinh lời vượt trội, biên lãi ròng cao, chi phí tối ưu và áp lực dự phòng giảm nhờ xử lý tài sản tồn đọng hiệu quả. Bên cạnh đó, nền tảng huy động mạnh, CASA tốt và mạng lưới rộng khắp giúp Sacombank duy trì chi phí vốn thấp và thanh khoản ổn định.

Vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng nhờ lợi nhuận cao và quản trị rủi ro chặt chẽ, tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng bền vững. Moody’s cũng đánh giá tích cực kế hoạch tăng vốn của Ngân hàng sau tái cơ cấu.

Việc Moody’s nâng hạng nhiều chỉ số quan trọng lần này khẳng định niềm tin vào vị thế của Sacombank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chiến lược tái cơ cấu, sự kiên trì cải thiện chất lượng tài sản, kiện toàn nội lực và phát huy năng lực cạnh tranh của Sacombank. Đồng thời, đây cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục bứt phá, nâng tầm và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

