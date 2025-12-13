Ngày 12-12, Đại hội Hội In TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng khi Hội In TPHCM và Hội In tỉnh Bình Dương chính thức hợp nhất.

Ban Chấp hành Hội In TPHCM lần I nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 thành viên. Ông Ngô Anh Tuấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội In TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030. Các Phó Chủ tịch Hội gồm các ông: Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Tri Quang và Lê Văn Xinh. Tính đến nay, Hội In TPHCM có 302 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ ngành in.

Đại hội cũng đặt ra bảy định hướng chiến lược, trong đó tập trung triển khai đồng bộ khung năng lực số ngành in trên địa bàn TPHCM. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, tăng cường kết nối với các hiệp hội in toàn cầu. Phối hợp xây dựng và triển khai Bộ tiêu chuẩn “In xanh TPHCM”, phù hợp các yêu cầu ESG, EUDR và các chuẩn mực môi trường quốc tế. Đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa.

Ông Ngô Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội In TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng tình với định hướng chiến lược của Hội In TPHCM nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nhấn mạnh, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường, Hội phải xây dựng được hệ sinh thái trong và ngoài ngành theo hướng “Kết nối-chuẩn hóa-dẫn dắt”. Từ đó biến thách thức thành cơ hội, tạo không gian phát triển lớn hơn cho toàn thể hội viên Hội In trước yêu cầu mới.

Tại đại hội, Hội In TPHCM trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 15 triệu đồng) cho sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có thành tích học tập tốt và gia đình bị ảnh hưởng bão lũ.

