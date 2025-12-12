Prudential Việt Nam hơn hai thập kỷ vì thế hệ tương lai

Trong hơn 25 năm đồng hành, Prudential Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã cùng kiến tạo nhiều chương trình mang lại cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ khẩn cấp cho hàng chục nghìn trẻ em trên cả nước.

Prudential Việt Nam vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

Tại buổi gặp gỡ mới đây tại Hà Nội, Prudential Việt Nam (Prudential) tiếp tục trao thêm 600 triệu đồng hỗ trợ bão lũ cho 4 tỉnh miền Trung, nối dài các hoạt động trong chuỗi “Trao gửi yêu thương”, khẳng định cam kết bền bỉ trong việc đồng hành cùng cộng đồng và thế hệ tương lai.

Dấu mốc 25 năm hợp tác: Lan tỏa những giá trị bền vững

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, Prudential kiên định với mục tiêu kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước luôn là trọng tâm trong các sáng kiến phát triển bền vững của doanh nghiệp. Một trong những dấu ấn nổi bật chính là mối quan hệ hợp tác dài lâu với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN), khởi đầu từ năm 2000 và kéo dài đến nay, với mục tiêu chung tay nâng đỡ những mầm non tương lai trên khắp cả nước. Mới đây, Prudential Việt Nam vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN – tại trụ sở văn phòng Hà Nội. Cuộc gặp gỡ là sự kiện ý nghĩa, không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với mối quan hệ lâu bền mà còn khẳng định cam kết phát triển vì thế hệ tương lai Việt Nam trong suốt 25 năm qua.

Trong hơn hai thập kỷ, Prudential đã đồng hành cùng Quỹ với tổng đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn trẻ em thông qua các chương trình thiết thực như: xây dựng lớp học, hỗ trợ trẻ khuyết tật, trao học bổng, phẫu thuật mắt, khám mắt học đường và cứu trợ bão lũ. Những đóng góp bền bỉ này là nền móng quan trọng giúp các chương trình hỗ trợ cộng đồng ngày càng tạo được tác động sâu rộng và lâu dài.

Tăng cường hỗ trợ bão lũ: 600 triệu đồng cho bốn địa phương ở miền Trung

Prudential tiếp tục lan tỏa tinh thần "Trao Gửi Yêu Thương”, bổ sung 600 triệu đồng hỗ trợ bão lũ, nối dài gói 1 tỷ đồng trước đó, nhằm kịp thời giúp người dân tại các tỉnh thành miền Trung ổn định cuộc sống sau bão lũ. Khoản hỗ trợ mới được phân bổ đến bốn địa phương chịu thiệt hại nặng: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Trị và Đà Nẵng, khẳng định quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động kịp thời và cụ thể.

Đại diện Prudential trao biển tượng trưng cho đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

Prudential cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các đối tác để mở rộng phạm vi hỗ trợ, tập trung vào các sáng kiến dài hạn cho trẻ em và gia đình - nơi mỗi em nhỏ được học tập an toàn, khỏe mạnh; mỗi ngôi trường được trang bị cơ sở vật chất khang trang.

THU THẢO