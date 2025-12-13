Làng Giáng Sinh Union Square - điểm check-in mới của mùa lễ hội 2025

Mùa Giáng sinh đang đến thật gần, mang theo bầu không khí rộn ràng và háo hức tại những thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM. Đây cũng là giai đoạn sôi động nhất của thị trường bán lẻ, khi các thương hiệu bắt đầu cuộc đua thu hút khách hàng bằng những trang trí lộng lẫy và hoạt động lễ hội đầy thú vị.

Tại trung tâm quận 1, trái tim của TPHCM, Union Square chính thức ra mắt Làng Giáng sinh Union Square, một không gian mua sắm và trải nghiệm đầu tiên trong mô hình làng Giáng sinh ngay bên trong trung tâm thương mại. Được đặt tại tầng LL1, vị trí kết nối trực tiếp với ga Metro Nhà hát thành phố, khu vực này hứa hẹn trở thành một trong những điểm đến yêu thích nhất của người dân và du khách trong mùa lễ hội năm nay.

Làng Giáng sinh Union Square rộng hơn 800 m2, quy tụ 20 nhãn hàng đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng, phụ kiện, trang sức, đồ trang trí, đồ lưu niệm và cả ẩm thực. Khách tham quan mua sắm sẽ tìm thấy những thương hiệu mang bản sắc Việt Nam như Vesta, Anupa… song hành cùng các thương hiệu quốc tế quen thuộc như Flying Tiger, Mujosh… với nhiều ưu đãi độc quyền mùa lễ hội.

Không chỉ là thiên đường mua sắm, đây còn là không gian check-in ấn tượng dành cho giới trẻ và gia đình với loạt tiểu cảnh rực rỡ, ánh sáng lung linh và bầu không khí Giáng sinh ngập tràn sắc màu châu Âu ngay giữa lòng TPHCM.

Sự xuất hiện của mô hình Làng Giáng sinh ngay bên trong trung tâm thương mại đánh dấu một nỗ lực mới của thị trường bán lẻ TPHCM trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, biến mùa lễ hội trở thành thời điểm tận hưởng, sẻ chia và gắn kết, nơi mỗi món quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là lời chúc bình an và may mắn gửi đến nhau.

THANH NGUYỄN