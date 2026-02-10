- Các đồng chí Lãnh đạo các cấp.

- Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân; PGS.TS.BS. Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân.

- Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM; PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM.

- Bộ môn Giải phẫu học Đại học Y Dược TP.HCM; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Đại học Y Cần Thơ; Đại học Y Trà Vinh, Đại học Tân Tạo...

- Các Hội nghề nghiệp Y khoa.

- Toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM.

Cùng các cơ quan, đoàn thể, Ông, Bà, Anh Chị Em, bà con cô bác nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, đồng nghiệp, xóm giềng đã thăm hỏi, chia buồn và tiễn đưa linh cữu của chồng, bố, ông của chúng tôi là:

PGS.TS.BS. DƯƠNG VĂN HẢI

Từ trần lúc 18 giờ 18 phút ngày 30-01-2026 (nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hưởng thọ 70 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong được sự cảm thông và lượng thứ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ!

Tang gia đồng cảm tạ!

Vợ: BS Nguyễn Thị Lệ Nga

Con gái: BS Dương Trâm Anh

Con trai: BS Dương Phúc Hải, con dâu: BS Hứa Nguyễn Anh Thư, cháu nội: Dương Khánh Linh.

.