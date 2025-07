Cần chiến lược giữ chân độc giả để Đường sách TPHCM giữ được bản sắc vốn có

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của các đơn vị tại Đường sách TPHCM đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng 8,63% so với năm 2024. Đây được xem là một con số đáng mừng trong bối cảnh thị trường không ít thách thức. Tuy nhiên, số lượng sách bán ra chỉ đạt khoảng 339.376 bản (giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2024). Đặc biệt, số tựa sách mới phát hành chỉ còn 1.108 đầu sách (giảm 42% so với năm 2024).

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của Đường sách TPHCM

Trong đó, đáng lo ngại là tình trạng suy giảm của mảng sách thiếu nhi (về số lượng và doanh thu) kéo dài từ năm 2023. Cụ thể, doanh thu từ sách thiếu nhi chỉ đạt gần 4 tỷ đồng, giảm đến 12,75% so với cùng kỳ của năm 2024. Nếu không có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong cách làm sản phẩm, đổi mới trải nghiệm và nâng cao sự kết nối với độc giả nhí, mảng sách thiếu nhi sẽ có nguy cơ tiếp tục sụt giảm, không chỉ mất doanh thu mà còn mất dần vai trò nền tảng trong việc vun đắp văn hóa đọc cho thế hệ tương lai, một trong những mục tiêu cốt lõi của Đường sách TPHCM và phát triển văn hóa đọc của cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, bày tỏ mong muốn Đường sách TPHCM sẽ trở thành địa điểm chủ lực cho các hoạt động văn hóa đọc của thành phố

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, cơ cấu doanh thu tại Đường sách TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy có sự dịch chuyển về hành vi tiêu dùng, trọng tâm đang dần nghiêng về các kênh trực tuyến. Trong khi đó, hai kênh truyền thống gồm bán lẻ trực tiếp và bán sỉ đang đối mặt với những khó khăn nhất định. “Điều này đặt ra cho các đơn vị tại đường sách bài toán thay đổi bởi nếu sự bứt phá của kênh online không đi kèm chiến lược giữ chân độc giả tại không gian thực, thì lâu dần đường sách sẽ khó giữ được bản sắc vốn có”, ông Lê Hoàng nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đường sách TPHCM có tổng cộng 212 hoạt động, cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tạo dựng một không gian văn hóa sống động của các đơn vị tại đường sách và đối tác. Các hoạt động được phân bổ đa dạng về chủ đề và hình thức như: hoạt động chuyên đề và lễ hội; trưng bày và triển lãm; giao lưu và tọa đàm; nghệ thuật và biểu diễn; phát triển văn hóa đọc cho học sinh…

Anh Văn Thành Lê, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, đại diện cho các đơn vị có gian hàng tại Đường sách TPHCM góp ý

Tại chương trình sơ kết, đại diện nhiều đơn vị có gian hàng tại Đường sách TPHCM như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, Nhà sách Phương Nam, First News - Trí Việt… đã nhiệt tình góp ý với mong muốn đường sách sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Chị Hà Nga, đại diện Thái Hà Books, góp ý: “Thời gian qua, các hội sách tại Đường sách TPHCM đều do các đơn vị tự đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, vì quy mô nhỏ lẻ, doanh thu không tương xứng với chi phí bỏ ra. Chính vì vậy, để tiếp tục phát huy hiệu quả từ kênh truyền thống, Đường sách TPHCM cần đứng ra làm đầu mối để kêu gọi các đơn vị cùng chung tay tổ chức hội sách. Nếu đường sách đứng ra tổ chức, sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí trong truyền thông, thiết kế…”.

Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, biểu dương những thành tích của Đường sách TPHCM. Theo ông, hành trình 10 năm với những đơn vị xuất bản là một con số ấn tượng

Bước vào năm thứ 10, Đường sách TPHCM đã tiến hành nâng cấp và làm mới một số hạng mục cơ sở vật chất, không chỉ để phục vụ cho các đơn vị mà còn tiếp đón lượng khách du lịch trong và ngoài nước.

Hướng đến dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đường sách TPHCM, trong thời gian tới, đường sách sẽ tổ chức nhiều hoạt động thú vị dành cho bạn đọc và các gian hàng như: cuộc thi ảnh đẹp đường sách chủ đề “Đường sách TPHCM - Dấu ấn một thập kỷ qua ống kính”; cuộc thi viết chủ đề “Đường sách trong tôi là…”; cuộc thi trang trí gian hàng đẹp chủ đề “Dấu ấn 10 năm - Nâng tầm diện mạo”; bình chọn 10 sự kiện và 10 nhân vật tiêu biểu, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng.

QUỲNH YÊN