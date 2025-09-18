Cần điều chỉnh chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ hưu trí bổ sung

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) gửi Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số đề xuất liên quan các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung và thuế suất áp dụng cho lãi tiền vay từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh họa

Theo điều 9.2.đ của Dự thảo, khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, nhưng bị giới hạn ở mức không quá 3 triệu đồng/tháng/người từ năm 2017.

VCCI cho rằng, mức khống chế 3 triệu đồng hiện nay không theo kịp lạm phát, khiến chính sách không còn đủ sức khuyến khích doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho quỹ hưu trí bổ sung.

Do đó, VCCI đề xuất chuyển đổi ưu đãi thuế từ mức khống chế cố định sang tỷ lệ phần trăm lương tháng kết hợp với một mức sàn cụ thể (ví dụ khoảng 8 - 10% lương tháng/người lao động). Điều này vừa linh hoạt theo thu nhập, vừa tự động thích ứng với lạm phát, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho nhân sự có mức lương cao, nhưng vẫn đảm bảo người lao động thu nhập thấp được hưởng lợi.

Liên quan thuế đối với thu nhập từ vốn, điều 11.2.e của Dự thảo đề xuất nâng thuế suất đối với lãi tiền vay của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên 10%. Tuy nhiên, doanh nghiệp lo ngại việc tăng gấp đôi thuế suất sẽ làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư quốc tế, đồng thời đẩy chi phí vốn của doanh nghiệp trong nước tăng cao, ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh và đổi mới công nghệ.

Do vậy, VCCI đề nghị duy trì thuế suất 5% hiện hành, nhằm giữ ổn định môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn nước ngoài hiệu quả hơn.

HÀ NGUYỄN