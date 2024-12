Can phạm, phạm nhân nhiễm HIV/AIDS trong cơ sở giam giữ luôn chiếm số lượng lớn

Hiện các trại giam và trại tạm giam quản lý hơn 200.000 can, phạm nhân. Hàng năm, can phạm nhân nhiễm HIV/AIDS trong cơ sở giam giữ luôn chiếm số lượng lớn; tỷ lệ tử vong do AIDS cao ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc y tế cho đối tượng giam giữ.

Ngày 3-12, tại TPHCM, Cục Y tế (Bộ Công an) cùng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo “Triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CAND giai đoạn 2024-2026 do dự án quỹ toàn cầu tài trợ, khu vực phía Nam”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo PGS - TS Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), hiện các trại giam và trại tạm giam quản lý hơn 200.000 can phạm nhân. Hàng năm, can phạm nhân nhiễm HIV/AIDS trong cơ sở giam giữ luôn chiếm số lượng lớn. Tỷ lệ tử vong do AIDS cao ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc y tế cho đối tượng giam giữ.

Trong nhiều năm qua, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế và các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Đó là tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho can phạm nhân mới nhập trại, can phạm nhân có nguy cơ nhiễm HIV cao; điều trị cho can phạm nhân nhiễm HIV/AIDS mỗi năm; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trại tạm giam, trại giam về tư vấn xét nghiệm HIV và điều trị HIV/AIDS...

Đại diện các trại tạm giam tham luận tại Hội thảo.

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế lưu ý thời gian tới các trại tạm giam, trại giam đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho can phạm, phạm nhân; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tật cấp tỉnh trong việc tiếp nhận sinh phẩm xét nghiệm HIV, đăng ký nhu cầu, tiếp nhận, sử dụng thuốc kháng HIV (ARV) do quỹ toàn cầu tài trợ và việc chuyển tiếp điều trị HIV/AIDS cho can phạm, phạm nhân...

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh phát biểu tại Hội thảo.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh phối hợp cung cấp thông tin và chuyển tiếp điều trị HIV/AIDS nếu người nhiễm trên địa bàn quản lý và có thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý.

CHÍ THẠCH