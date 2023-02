Cần tạo thuận lợi cho các đại lý bán lẻ xăng dầu

Trong đó, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền. Bộ Công thương đề nghị các sở công thương rà soát lại quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

* Mới đây, tại công văn số 973 gửi Bộ Công thương để góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công thương rà soát, đánh giá, giảm bớt số lượng khâu trung gian phân phối xăng dầu; nghiên cứu quy định mức thù lao tối thiểu để đảm bảo hoạt động cho các đơn vị bán lẻ, ổn định nguồn cung trong kinh doanh xăng dầu, tránh tình trạng kho có hàng mà không bán cho người dân vì cửa hàng lỗ. Đồng thời, Bộ Tài chính cho rằng nên có chính sách cho phép mỗi đại lý xăng dầu được mua xăng dầu của các công ty phân phối khác, trừ trường hợp có ràng buộc hợp đồng; khi nhà phân phối hết hàng thì đại lý được phép mua của nhà phân phối khác để bán. Bên cạnh đó, cần có quy định chất lượng xăng dầu sản xuất trong nước phù hợp với xăng dầu nhập khẩu để xăng dầu nhập khẩu và xăng dầu trong nước cạnh tranh bình đẳng, công ty nhập khẩu xăng dầu không bị thiệt hại.

* Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, VCCI nhắc lại trong phương thức điều hành giá, Bộ Công thương đưa ra 2 phương án: Một là Nhà nước tiếp tục định giá xăng dầu và sửa đổi công thức tính giá để bảo đảm tính đúng, tính đủ, kịp thời các chi phí trong giá cơ sở; Công thức tính cụ thể sẽ do Bộ Tài chính đề xuất. Hai là Nhà nước không định giá xăng dầu mà sẽ do cung cầu của thị trường quyết định. Trong hai phương án này, VCCI ủng hộ phương án thứ hai, nghĩa là để doanh nghiệp tự xác định và công bố giá bán lẻ, thực hiện kê khai giá khi thay đổi giá và báo cáo về Bộ Công thương, Bộ Tài chính để giám sát. Khi giá bán do cung cầu quyết định sẽ phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của thị trường. Việc này sẽ tuân theo quy định của Luật Giá và hạn chế sự can thiệp của Nhà nước nếu không cần thiết.