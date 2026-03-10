Cần Thơ dự kiến xây dựng khu phố du lịch 2 bờ sông Maspero

Khu phố du lịch nằm 2 bên bờ kè sông Maspero (thuộc phường Sóc Trăng và Phú Lợi) dự kiến có vốn đầu tư giai đoạn 1 là 20 tỷ đồng.

Dự kiến khu phố du lịch 2 bờ sông Maspero sẽ có chợ đêm, phố ẩm thực, cầu đi bộ...

Thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố vừa có công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo đề xuất định hướng lập thủ tục đầu tư Dự án xây dựng khu phố du lịch Maspero.

Theo đó, Dự án xây dựng khu phố du lịch Maspero với các hạng mục như: chợ đêm, phố đi bộ, phố ẩm thực, cầu đi bộ, trang trí bờ sông…

Phạm vi khu phố du lịch nằm trên 2 tuyến đường gồm Lý Thường Kiệt (phường Phú Lợi) và đường Điện Biên Phủ (phường Sóc Trăng), dọc theo 2 bên bờ kè sông Maspero.

Sông Maspero là địa điểm diễn ra các lễ hội lớn tại tỉnh Sóc Trăng trước đây

UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát thực tế; nghiên cứu, hoàn thiện phương án thiết kế tổng thể bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa với cảnh quan, kiến trúc khu vực xung quanh.

Cụ thể, tập trung đầu tư hạng mục cầu đi bộ kết hợp bờ kè và bậc tam cấp; đánh giá, lựa chọn phương án chiều dài bờ kè bảo đảm hiệu quả; cầu đi bộ bảo đảm yêu cầu về tải trọng, kỹ thuật và tính thẩm mỹ; kiến trúc tạo điểm nhấn, có ý tưởng thể hiện đặc trưng vùng đất Sóc Trăng nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí; rà soát phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, môi trường và đề xuất vị trí bãi đỗ xe phù hợp…

Lập dự toán đầu tư theo hướng phân định rõ các hạng mục sử dụng ngân sách nhà nước và các hạng mục xã hội hóa; nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư, trong đó giai đoạn 1 sử dụng ngân sách khoảng 20 tỷ đồng, giai đoạn 2 kêu gọi xã hội hóa; hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thường trực UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 20-3-2026.

TUẤN QUANG