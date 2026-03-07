Saigontourist Group nấu và phục vụ miễn phí 12.000 suất phở

Chiều và tối 7-3, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình “Phở yêu thương” lần thứ 8 tại xã Bàu Bàng, TPHCM và các khu vực lân cận. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3.

Bất chấp cơn mưa lớn ập xuống lúc chiều tối, người dân vẫn đổ về tham quan, thưởng thức phở.

Chương trình hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp – đô thị; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua món phở, biểu tượng ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Khách thưởng thức phở, tối 7-3

Tại sự kiện, các đầu bếp đến từ những thương hiệu phở nổi tiếng và hệ thống khách sạn thuộc Saigontourist Group trực tiếp nấu và phục vụ miễn phí 12.000 suất phở cho công nhân, người lao động và học sinh tại xã Bàu Bàng cùng các khu vực lân cận như xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long.

Bên cạnh hoạt động phục vụ phở, chương trình còn tổ chức hướng dẫn nấu phở, giao lưu văn nghệ và tư vấn đào tạo nghề nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận cơ hội việc làm, tạo sinh kế bền vững.

Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống nhưng người dân, du khách vẫn đến tham quan

Ban tổ chức cũng trao 350 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, đoàn đến thăm hỏi và tặng 3 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Bàu Bàng, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng, gồm tiền mặt và quà tặng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cùng tham gia các hoạt động tại sự kiện

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, đồng Trưởng ban chỉ đạo chương trình, “Phở yêu thương” không chỉ là một sự kiện ẩm thực mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Chương trình góp phần động viên người lao động, gia đình khó khăn có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

Qua 8 lần tổ chức, “Phở yêu thương” ngày càng khẳng định sức lan tỏa nhân văn trong cộng đồng. Sự kiện năm 2026 tiếp tục là dấu ấn hợp tác giữa Saigontourist Group và Báo Tuổi Trẻ, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động Vietnam Phở Festival 2026, dự kiến tổ chức tại Australia vào quý 3 năm nay.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM, thuộc đơn vị bầu cử số 2. Sinh năm 1977, quê quán xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cùng tham gia các hoạt động tại sự kiện Trước khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, bà từng giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố và cả nước, được Trung ương và TPHCM trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu. Hiện bà cũng là đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

