Tiếp tục tham gia ITB Berlin 2026, Saigontourist Group đẩy mạnh thu hút thị trường khách châu Âu

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đồng tổ chức gian hàng quảng bá thương hiệu tại ITB Berlin 2026 – hội chợ du lịch quốc tế hàng đầu thế giới, diễn ra từ ngày 3 đến 5-3-2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

ITB Berlin là sự kiện thương mại du lịch quy mô toàn cầu, quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến du lịch, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn, công ty lữ hành và các nhà cung ứng dịch vụ du lịch đến từ hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện được xem là diễn đàn quan trọng để kết nối, xúc tiến thương mại, nắm bắt xu hướng và định hình chiến lược phát triển của ngành du lịch thế giới.

Phát huy hiệu quả hợp tác chiến lược giữa hàng không và du lịch trong các chương trình xúc tiến quốc tế những năm qua, Saigontourist Group và Vietnam Airlines tiếp tục đồng tổ chức gian hàng chung tại ITB Berlin 2026. Gian hàng giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng của Saigontourist Group trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí, đào tạo; đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đến bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Đắc Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và bà Nguyễn Thụy Tường Linh, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cùng trao quà luckydraw

Tham gia sự kiện năm nay có đại diện lãnh đạo và chuyên trách kinh doanh – tiếp thị của Saigontourist Group cùng Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam thuộc Saigontourist Group. Trong khuôn khổ hội chợ, Saigontourist Group triển khai các hoạt động gặp gỡ, làm việc với đối tác quốc tế; kết nối doanh nghiệp; tổ chức chương trình giao thương tại gian hàng; quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm cao cấp và các chương trình tour dành cho thị trường châu Âu.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tham gia ITB Berlin 2026, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Saigontourist Group – nhấn mạnh: “ITB Berlin là một trong những diễn đàn xúc tiến du lịch quan trọng nhất toàn cầu. Việc Saigontourist Group tiếp tục hiện diện và đồng tổ chức gian hàng tại sự kiện này không chỉ thể hiện vai trò, vị thế của một thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam mà còn góp phần tích cực quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp và du khách quốc tế”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhận định, thị trường khách nói tiếng Đức và châu Âu nói chung luôn là phân khúc quan trọng, có mức chi tiêu và yêu cầu chất lượng dịch vụ cao. Thông qua ITB Berlin 2026, Saigontourist Group kỳ vọng tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, mở rộng nguồn khách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai chiều Việt Nam – Đức và Việt Nam – châu Âu trong giai đoạn mới.

Đức và các quốc gia nói tiếng Đức là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam cũng như của Saigontourist Group. Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị – sự kiện và Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist hàng năm đón tiếp, phục vụ số lượng lớn du khách đến từ thị trường này, đặc biệt ở phân khúc khách cao cấp, khách nghỉ dưỡng dài ngày và khách thương nhân. Ở chiều ngược lại, Lữ hành Saigontourist cũng tổ chức hàng chục ngàn lượt khách Việt Nam tham quan, du lịch tại châu Âu mỗi năm.

Việc tiếp tục tham gia ITB Berlin 2026 thể hiện chiến lược nhất quán của Saigontourist Group trong việc đẩy mạnh quảng bá, phục hồi và phát triển thị trường khách quốc tế; tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu; khẳng định vị thế thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TPHCM và cả nước theo hướng bền vững, hiệu quả và gắn với lợi ích cộng đồng.

Chương trình phối hợp tham gia, đồng hành tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Berlin 2026 là một trong những hoạt động quan trọng của Saigontourist Group và Vietnam Airlines, tiếp nối các sự kiện quốc tế đã được hai bên hợp tác triển khai thực hiện trước đây, mục đích nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần phát triển du lịch TPHCM và Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu nhất, hai bên đã đồng tổ chức các chương trình xúc tiến tại Hoa Kỳ (5-2022) và Châu Âu (Munich, Đức, 10-2024; Italy, Kazakhstan và Nga, 5-2025; Đan Mạch, 11-2025); phối hợp tổ chức các Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc (Bắc Kinh, 4-2024), Nhật Bản (Tokyo, Osaka, 7-2023), Campuchia (Phnôm Pênh, 7-2024), Chương trình hợp tác phát triển du lịch song phương Việt Nam – Malaysia (11-2024), Indonesia và Singapore (3-2025), Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào (12-2025).