Chủ tịch Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa: Phát triển du lịch bền vững, bao trùm và có trách nhiệm xã hội

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) đã có cuộc trao đổi với phóng viên xoay quanh các vấn đề liên quan phát triển của Saigontourist Group, kinh tế du lịch tại TPHCM và Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Saigontourist Group

* PV: Du lịch đóng vai trò thế nào trong cơ cấu kinh tế và chiến lược phát triển du lịch TPHCM và Saigontourist Group thời gian tới sẽ như thế nào, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có sức lan tỏa lớn đến vận tải, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ tài chính. Dù cơ cấu kinh tế có biến động theo chu kỳ, nhưng xu hướng dài hạn cho thấy dịch vụ sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Vì vậy, đầu tư cho du lịch là đầu tư cho tăng trưởng dài hạn.

TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là cửa ngõ giao thương quốc tế. Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, du lịch thành phố phải giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là “đại sứ mềm” quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Theo tôi, du lịch TPHCM nói chung và Saigontourist Group nói riêng trong thời gian tới sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: chuyển đổi số toàn diện; phát triển du lịch xanh – bền vững; và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Song song đó là đẩy mạnh liên kết vùng, xây dựng thương hiệu điểm đến đặc sắc, gia tăng giá trị thay vì chỉ gia tăng số lượng.

Đối với Saigontourist Group, với vai trò là doanh nghiệp du lịch chủ lực của thành phố, chúng tôi xác định trách nhiệm tiên phong trong nâng cao chuẩn mực dịch vụ, giữ vững thương hiệu Việt, đồng thời thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp nhà nước: kinh doanh hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội, tạo việc làm ổn định và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

* PV: Theo bà, đâu là những hạn chế của du lịch hiện nay cần khắc phục?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Theo tôi, du lịch Việt Nam cần khắc phục tình trạng sản phẩm trùng lắp, thiếu tính đặc thù; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện hạ tầng kết nối; và tăng cường quản lý điểm đến theo hướng văn minh, chuyên nghiệp.

* PV: Quan điểm và phương cách của bà để tăng chỉ số kinh tế trong thời gian tới của Việt Nam và TPHCM, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Để nâng cao các chỉ số kinh tế một cách thực chất và bền vững, theo tôi cần đồng thời thực hiện ba nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của doanh nghiệp.

Đối với TPHCM – đầu tàu kinh tế của cả nước – khu vực dịch vụ, trong đó có du lịch, phải tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng không chỉ tính bằng số lượng khách hay doanh thu, mà phải tính bằng giá trị gia tăng, chất lượng dịch vụ, mức độ lan tỏa sang các ngành khác và đóng góp ngân sách.

Trong lĩnh vực du lịch, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế ban đêm, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa – ẩm thực – sự kiện, tăng liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Quan trọng hơn, phải xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu năm 2026

* PV: Nếu du khách là công nhân khu chế xuất, nông dân vùng sâu, vùng xa – những người chưa có nhiều điều kiện đi du lịch – Bà sẽ có góp ý gì để họ được thụ hưởng?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Du lịch không chỉ dành cho một bộ phận có thu nhập cao. Phát triển du lịch phải theo hướng bao trùm, để mọi tầng lớp nhân dân đều có cơ hội tiếp cận.

Tôi cho rằng cần có chính sách khuyến khích các chương trình du lịch xã hội, du lịch công đoàn, du lịch học đường với chi phí hợp lý. Đồng thời, phát triển mạnh các sản phẩm du lịch nội địa ngắn ngày, chi phí phù hợp với người lao động.

Ở góc độ doanh nghiệp, Saigontourist Group đã và sẽ tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi dành cho công nhân, người lao động, đặc biệt vào các dịp lễ, tết

* PV: Du khách chi tiêu không cao có ảnh hưởng đến kinh doanh và chiến lược phát triển của Saigontourist Group không, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Thị trường du lịch cần đa dạng phân khúc. Khách chi tiêu trung bình và thấp là bộ phận quan trọng, tạo quy mô thị trường và sự ổn định. Vấn đề không phải là “giá rẻ”, mà là tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành để vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Phát triển du lịch bền vững đòi hỏi cân bằng giữa phân khúc cao cấp và đại chúng.

* PV: Vậy Saigontourist Group có chú trọng du lịch giá rẻ?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Chúng tôi không theo đuổi chiến lược “giá rẻ bằng mọi giá”. Mục tiêu là cung cấp sản phẩm phù hợp với từng phân khúc, đảm bảo chất lượng và an toàn. Chiến lược của Saigontourist Group là đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khách sạn Rex Sài Gòn, một trong những đơn vị thuộc Saigontourist Group

* PV: Xin bà chia sẻ thêm về các chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch của Saigontourist Group?

* Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Saigontourist Group thường xuyên triển khai các chương trình kích cầu du lịch, ưu đãi lưu trú, ẩm thực, lữ hành và đào tạo nghề. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đào tạo lao động trẻ, con em công nhân, người lao động nông thôn; gắn đào tạo với tạo việc làm.

Trong suốt 51 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải song hành với trách nhiệm cộng đồng – đó cũng là cam kết lâu dài của chúng tôi.

* PV: Được biết, Bà là một trong những đại diện doanh nghiệp được vinh dự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, bà sẽ tác động như thế nào trong việc phát triển du lịch Việt Nam?

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Tôi xác định vai trò của đại biểu Quốc hội trước hết là tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật. Với kinh nghiệm quản lý ngành và doanh nghiệp, tôi sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng tạo thuận lợi cho đầu tư, đổi mới sản phẩm, phát triển kinh tế ban đêm, du lịch xanh và du lịch thông minh. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, đảm bảo các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động được triển khai hiệu quả, thực chất.

