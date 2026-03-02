Hợp lực xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch quốc gia

Đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với khoảng 14 triệu lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán. Trước đà tăng trưởng này, việc Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sớm công bố Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026 được xem là bước đi cần thiết để tạo sự chủ động và phối hợp đồng bộ giữa Trung ương - địa phương - doanh nghiệp.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm không gian Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua tại Hà Nội

Xây dựng “bản đồ xúc tiến” đồng bộ

Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, điểm cốt lõi của Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026 là tư duy hợp lực ở quy mô quốc gia. Trên cơ sở đó, toàn ngành dự kiến triển khai 73 hoạt động xúc tiến, quảng bá trên toàn cầu, tập trung chủ yếu tại châu Á với 45 sự kiện; tiếp đến là châu Âu (18 sự kiện), châu Đại Dương (5), châu Mỹ (3) và Trung Đông (2). Các hoạt động được triển khai với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, hãng hàng không, doanh nghiệp và các tập đoàn du lịch lớn.

Từ định hướng đó, toàn bộ hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước được đặt trong một “bản đồ xúc tiến” thống nhất, với lịch trình, thông điệp và ưu tiên thị trường được thiết kế đồng bộ. Cách tiếp cận này giúp khắc phục tình trạng manh mún, thiếu liên kết, đồng thời bám sát Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Trên bình diện quốc tế, Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026 phủ rộng các thị trường trọng điểm và tiềm năng, từ châu Á, ASEAN, Nam Á, Trung Đông đến châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Các hội chợ du lịch lớn như ITB Berlin, WTM London, Travex - Diễn đàn Du lịch ASEAN cùng chuỗi sự kiện tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và Trung Đông tiếp tục giữ vai trò trụ cột. So với các giai đoạn trước, những hoạt động này được kết nối trong một tổng thể thống nhất, qua đó tối ưu nguồn lực xúc tiến ở quy mô quốc gia.

Ở trong nước, Năm Du lịch quốc gia 2026 cùng các sự kiện văn hóa - du lịch thường niên được xác định là điểm tựa để lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế. Điểm nhấn của chương trình là tăng cường xúc tiến thông qua điện ảnh, nghệ thuật, ẩm thực, các sản phẩm du lịch chuyên đề, phù hợp với xu hướng trải nghiệm của du khách toàn cầu và định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Xúc tiến có chọn lọc, phát triển bền vững

Bối cảnh du lịch toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều quốc gia tái định vị thương hiệu điểm đến, đầu tư mạnh cho truyền thông, công nghệ và trải nghiệm. Theo các báo cáo xu hướng của UN Tourism, du lịch thế giới đang chuyển mạnh sang các mô hình trải nghiệm bền vững, cá nhân hóa và có giá trị gia tăng cao. Điều này đặt ra yêu cầu để du lịch Việt Nam chuyển từ tư duy phục hồi sang chiến lược tăng trưởng dài hạn, có chọn lọc.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong cách tiếp cận thị trường. Thay vì quảng bá đại trà, mỗi khu vực được thiết kế thông điệp và sản phẩm phù hợp. Tại Đông Bắc Á, Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm với chuỗi hoạt động lớn trải dài trong năm. Mục tiêu là hướng tới các nhóm khách có khả năng chi tiêu cao như Millennials, Gen Z, các gia đình nhiều thế hệ tại các đô thị lớn, với nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch golf và trải nghiệm cá nhân hóa.

Tại Nam Á và Trung Đông, sản phẩm xúc tiến tập trung vào phân khúc du lịch cưới và ẩm thực Halal. Với thị trường Ấn Độ, những đám cưới quy mô lớn tại Đà Nẵng hay Phú Quốc không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến. Châu Âu và Bắc Mỹ được xác định là không gian chiến lược để xây dựng thương hiệu dài hạn, nơi Việt Nam nhấn mạnh chiều sâu văn hóa, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững - những giá trị được du khách phương Tây đặc biệt coi trọng.

Xúc tiến trong giai đoạn mới được triển khai như một chuỗi đồng bộ, từ truyền thông tạo cảm hứng, kết nối hàng không, chính sách thị thực đến trải nghiệm tại điểm đến và ấn tượng sau chuyến đi. Ông Nguyễn Trùng Khánh thông tin, mục tiêu của chương trình không dừng ở quảng bá hình ảnh, mà hướng tới tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Khi các chủ thể cùng đi trên một trục chiến lược chung, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường và gia tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch quy mô quốc gia, “sức mạnh mềm” tiếp tục được khai thác thông qua điện ảnh và các sự kiện văn hóa quốc tế. Việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng phim ảnh và nghệ thuật được xem là trụ cột hỗ trợ xây dựng thương hiệu điểm đến dài hạn, góp phần khắc sâu vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

VĨNH XUÂN