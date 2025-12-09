Cần Thơ: Phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 9-12, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Cần Thơ tổ chức phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động CASTID 2025

CASTID 2025 gắn với chủ đề “Cần Thơ – Trung tâm động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Sau lễ phát động, các hoạt động trong chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 16-12 đến 20-12-2025, với sự tham gia của lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL, các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Trong khuôn khổ 5 ngày, CASTID 2025 sẽ diễn ra chuỗi 20 hoạt động dự kiến thu hút trên 10.000 lượt khách tham dự. Qua đó, tạo nên một không gian kết nối đa chiều, lan tỏa tri thức và đề xuất các giải pháp đột phá góp phần thúc đẩy động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một số hoạt động tiêu biểu tại tuần lễ như: diễn đàn Phát triển bền vững ĐBSCL, tầm nhìn đến năm 2045 – SDMD; Sáng kiến đổi mới sáng tạo – Cần Thơ thành phố đáng sống; diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ lần I; chương trình trình diễn công nghệ (Tech Showcase), giúp giới thiệu sản phẩm mới, kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…

Buổi phát động tuần lễ CASTID 2025 thu hút đông đảo các đại biểu tham dự

Bên cạnh đó, CASTID 2025 còn tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề như: các phiên thảo luận chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao; chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; giải pháp tài chính số thông minh…

Đặc biệt, điểm nhấn của CASTID 2025 là không gian triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với hơn 50 gian hàng, trưng bày trên 500 sản phẩm, công nghệ về các lĩnh vực cách mạng công nghiệp 4.0; an ninh mạng; thành phố thông minh; công nghệ tài chính; giải pháp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, công nghệ thực phẩm, logistics…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu khai mạc tuần lễ CASTID 2025

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: TP Cần Thơ đang nỗ lực hiện thực hóa tinh thần cốt lõi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội, đưa Cần Thơ phát triển bứt phá, giàu mạnh.

Thông qua sự kiện, TP Cần Thơ mong muốn tạo lập một hệ sinh thái mở, nơi các doanh nghiệp SMEs và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội kết nối trực tiếp với các tổ chức nghiên cứu, tập đoàn lớn; nơi thử nghiệm, học tập hành động và kiến tạo các giải pháp đột phá nhằm đưa TP Cần Thơ tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của vùng và quốc gia.

TUẤN QUANG