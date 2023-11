Cần tiền trả nợ app tài chính, người phụ nữ lừa "đại gia" gần 700 triệu đồng

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ các app tài chính, Thủy bịa mình có mối quan hệ với công an, Sở TN-MT… và có nhiều tài sản nhà đất để lừa ông S. Vì tin tưởng Thủy bán nhà giá rẻ nên vị "đại gia" đã chuyển gần 700 triệu đồng cho Thủy.

Ngày 18-11, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Đỗ Thị Kim Thủy (sinh năm 1989, ngụ quận Tân Phú, trú tỉnh Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Thủy có quen biết với ông S. và nói với ông này là mình có nhiều mối quan hệ với công an, Sở TN-MT…; có nhiều tài sản nhà đất ở quận Tân Phú, TPHCM. Thời gian này, Thủy vay tiền qua các app để tiêu xài cá nhân. Do vay nhiều app nên Thủy mất khả năng trả nợ.

Sau đó, Thủy hỏi vay tiền ông S. nhiều lần. Đến hạn trả nợ cho ông S. và các app, Thủy không có tiền nên nghĩ cách lừa ông S.. Thủy nói ông S. là đang khó khăn nên muốn bán căn nhà ở đường Hòa Bình (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) với giá gần 2 tỷ đồng. Thủy nói với ông S., căn nhà trên của mình.

Được vài ngày, Thủy lại nói căn nhà trên không bán và đồng ý bán cho ông S. căn nhà khác gần căn nhà đó với giá 1,1 tỷ đồng và giá rẻ hơn giá thị trường nhiều lần. Để tạo tin tưởng, Thủy tự soạn các công văn của Toà án, Công an, Sở TN-MT… rồi gửi các hình ảnh đã cắt ghép ông S..

Ông S. tin tưởng chuyển gần 700 triệu đồng cho Thủy để đặt cọc mua nhà. Đợi mãi không thấy Thủy giao nhà nên ông S. nghi ngờ, tìm hiểu và biết bị lừa.

Quá trình điều tra, công an xác định Thủy phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên bắt giữ.