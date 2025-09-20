Cảng biển TPHCM kỳ vọng lọt vào Top 10 cảng container lớn nhất thế giới

"TPHCM định hướng trở thành trung tâm tài chính - dịch vụ; Bình Dương phát triển công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng kinh tế biển, trọng tâm là cảng biển và khu lọc - hóa dầu. Trong chiến lược chung này, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và Nhà máy hóa dầu Long Sơn có vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực tăng trưởng của cả vùng Đông Nam bộ”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Sáng 20-9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực địa tại hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải và Nhà máy hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khảo sát cảng biển. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong báo cáo với đoàn khảo sát, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật biển (Portcoast), trình bày định hướng phát triển cảng biển TPHCM mới. Theo quy hoạch, khu vực sông Sài Gòn sẽ hình thành cảng khách quốc tế 30.000 GT, sức chở khoảng 1.200 hành khách, phù hợp với tĩnh không cầu Phú Mỹ, kết hợp cùng các khu bến du thuyền. Tại Mũi Đèn Đỏ, cảng tàu khách quốc tế 60.000 GT (1.600 - 2.200 hành khách) sẽ được xây dựng, còn các siêu tàu khách 6.000 - 8.000 hành khách dự kiến sẽ cập bến tại khu vực Bãi Trước, Vũng Tàu.

Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sau khi sáp nhập, cảng biển TPHCM mới được kỳ vọng lọt Top 10 cảng container lớn nhất thế giới. Riêng tại khu vực Cái Mép, năm 2024 đã thông qua 328 triệu tấn hàng hóa (gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh) chiếm 38% tổng lượng hàng cả nước. Trong đó, sản lượng container đạt 21,2 triệu TEU (gồm TPHCM và BR-VT trước đây), tương đương 71% tổng lượng container thông qua cảng biển Việt Nam.

Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Một trong những điểm nhấn quan trọng là Cảng Gemalink. Giai đoạn 1 của cảng có chiều dài 800m, có khả năng đón tàu container trọng tải 250.000 DWT/24.000 TEU – thuộc nhóm cảng lớn hàng đầu thế giới. Cảng có sản lượng khai thác tăng trưởng mạnh mẽ và đang chuẩn bị khởi công giai đoạn 2, đồng thời kết nối liền tuyến với bến SSIT. Song song đó, bến Cái Mép Hạ (CMH) và CMH hạ lưu được thiết kế dạng răng lược với tuyến bến gần 19km, công suất tiềm năng tới 40 triệu TEU – gấp đôi sản lượng nhóm cảng số 4 hiện nay. Toàn tuyến từ CMIT đến CMH hạ lưu sẽ trở thành cụm cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Cảng Cái Mép - Thị Vải.Ảnh: QUỐC HÙNG

Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát LSP - dự án FDI chiến lược của SCG Chemicals (Thái Lan) với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, chiếm hơn 1/3 tổng vốn FDI của Thái Lan tại Việt Nam. Sau 9 tháng tạm ngừng kỹ thuật, LSP đã chính thức tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam. Việc tái vận hành diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm, giúp cải thiện biên lợi nhuận và thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trong duy trì chuỗi cung ứng và gắn kết khách hàng.

Đoàn công tác tham quan, khảo sát Nhà máy hóa dầu Long Sơn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tổ hợp rộng 464 ha tại Long Sơn bao gồm nhà máy olefins công suất 1,35 triệu tấn/năm, ba nhà máy polyolefin tổng công suất 1,4 triệu tấn/năm, cùng hệ thống bồn bể, cảng chuyên dụng và tiện ích liên quan. Các sản phẩm chính của LSP là hạt nhựa PE (HDPE, LLDPE) và PP, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần giảm nhập khẩu polyolefin và hỗ trợ ngành công nghiệp hạ nguồn.

Bên cạnh việc tái khởi động, LSP đang triển khai Dự án cải tạo (LSPE) với vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Mục tiêu của dự án là tích hợp khí ethane vào danh mục nguyên liệu hiện hữu, giúp giảm hơn 30% chi phí vận hành, cắt giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Các hạng mục bao gồm nhập khẩu 1 triệu tấn ethane/năm từ Hoa Kỳ, khai thác bằng 5 tàu VLEC chuyên dụng sức chứa 50.000 tấn, xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh dung tích 55.000 tấn và nâng cấp nhà máy để có thể sử dụng tới 70% ethane trong nguyên liệu đầu vào.

Nhà máy hóa dầu Long Sơn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP cho biết, đa dạng hóa nguyên liệu với khí ethane là bước đi chiến lược để phát triển bền vững. Dự án LSPE không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn tạo hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng, đồng thời góp phần củng cố quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ”.

Đoàn công tác đang khảo sát. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm vui khi nhà máy trở lại hoạt động. Đồng chí cho rằng, đây không chỉ là tin vui của doanh nghiệp mà còn là tín hiệu tích cực với TPHCM và cả nước. Với khoản đầu tư 150 triệu USD trong giai đoạn tái vận hành, dự án không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động, trong đó hơn 300 lao động địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. Ông kỳ vọng LSP tiếp tục duy trì hiệu quả vận hành, mở rộng đầu tư, qua đó khẳng định vị thế trong ngành hóa dầu theo định hướng xanh, bền vững và thân thiện môi trường.

Đoàn công tác làm việc tại Nhà máy hóa dầu Long Sơn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, đoàn công tác cũng khảo sát tại Cảng Gemalink – cảng nước sâu thuộc Tập đoàn Gemadept. Đây là bến cảng duy nhất ở khu vực Cái Mép có khả năng tiếp nhận tàu container đến 250.000 DWT, nằm trong số 19 cảng trên thế giới đạt chuẩn này. Với vốn đầu tư gần 400 triệu USD, giai đoạn 1 của Gemalink gồm 800m cầu bến, 32ha bãi. Sau 4 năm vận hành, cảng đạt sản lượng 6 triệu TEU; riêng năm 2024 tiếp nhận 525 chuyến tàu với 1,75 triệu TEU, năm 2025 dự kiến gần 2 triệu TEU.

Theo quy hoạch mới, Gemalink sẽ được kéo dài thêm 390m cầu bến, kết nối với SSIT và CMH, tạo tuyến bến liên tục dài 3,5km vào năm 2030. Toàn bộ khu vực từ CMIT đến CMH có thể đạt tổng chiều dài bến 22km, vượt quy mô cảng Singapore, mở ra lợi thế cạnh tranh vượt trội trong đón tàu siêu lớn và khai thác hàng hóa quốc tế.

Gemalink hiện được đánh giá là điểm sáng trong huy động vốn tư nhân phát triển hạ tầng cảng biển. Đặc biệt, hãng CMA-CGM đã cam kết chọn Gemalink làm cảng trung chuyển tại châu Á, dịch chuyển hơn 2 triệu TEU từ Malaysia và Singapore về Cái Mép. Đồng thời, nhiều hãng tàu lớn như MSC, ONE, COSCO, OOCL, Evergreen đã mở tuyến trực tiếp từ Gemalink đi Mỹ, châu Âu và châu Phi.

Đoàn công tác đang khảo sát. Ảnh: QUỐC HÙNG

Với lợi thế tự nhiên, nguồn hàng ổn định và quy hoạch đồng bộ, Gemalink kiến nghị UBND TPHCM sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng tổng hợp CMH. Đề xuất này phù hợp Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 154 của Chính phủ và quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam, nhằm đưa Cái Mép – Thị Vải trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế hàng đầu khu vực.

