Cảng Cái Mép đón chuyến tàu đầu tiên của tuyến TPX Việt Nam - Hàn Quốc - Hoa Kỳ

Ngày 19-6, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) cho biết vừa đón và khai thác thành công tàu Maersk Cap Jackson, chuyến tàu đầu tiên thuộc tuyến dịch vụ mùa vụ độc lập TPX của hãng tàu Maersk kết nối trực tiếp Việt Nam - Hàn Quốc - Bờ Tây Hoa Kỳ.

CMIT đón tàu Maersk Cap Jackson, chuyến tàu đầu tiên thuộc tuyến dịch vụ mùa vụ độc lập TPX kết nối trực tiếp Việt Nam - Hàn Quốc - Bờ Tây Hoa Kỳ

Tàu Maersk Cap Jackson có trọng tải 59.336 DWT, sức chở 4.600 TEU, khai thác trên hải trình Cái Mép - Busan - Long Beach - Cái Mép. Đây là tuyến dịch vụ độc lập duy nhất của Maersk trên tuyến xuyên Thái Bình Dương trong giai đoạn hiện nay.

Với năng suất khai thác trung bình khoảng 120 container/giờ, CMIT đã hoàn thành xếp dỡ gần 1.400 TEU container hàng và container rỗng trong hơn 9 giờ làm hàng. Tàu rời cảng an toàn, đúng kế hoạch để tiếp tục hành trình đến các cảng tiếp theo.

Theo đại diện CMIT, việc tuyến TPX lựa chọn Cái Mép là điểm kết nối tiếp tục khẳng định niềm tin của các hãng tàu quốc tế đối với năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng các tuyến vận tải đường dài của cảng. Hiện CMIT đang khai thác 9 tuyến dịch vụ quốc tế, trong đó có nhiều tuyến kết nối trực tiếp với các thị trường lớn tại châu Mỹ và châu Âu.

Với năng suất khai thác trung bình khoảng 120 container/giờ, CMIT đã hoàn thành xếp dỡ gần 1.400 TEU container hàng và container rỗng trong hơn 9 giờ làm hàng

Cùng với sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, hãng tàu và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái hàng hải, CMIT tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của cụm cảng Cái Mép. Năm 2025, cụm cảng Cái Mép được Ngân hàng Thế giới và S&P Global xếp hạng số 1 Đông Nam Á và đứng thứ 11 thế giới về Chỉ số Hiệu quả hoạt động cảng container (CPPI), trong số hơn 400 cảng container được đánh giá trên toàn cầu.

THÀNH HUY