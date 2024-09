Cảnh báo 4 huyện ngoại thành Hà Nội nguy cơ cao ngập lụt

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội chỉ rõ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa to đến rất to, mực nước sông Tích, sông Bùi đang lên nhanh có nguy cơ xuất hiện lũ rừng ngang ảnh hưởng đến địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

Huyện Chương Mỹ có nguy cơ bị ngập lụt trở lại sau cơn bão số 3

Để ứng phó hiệu quả với tình hình thời tiết, thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức thực hiện nghiêm các điện, công điện, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội.

Tăng cường theo dõi thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố; kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi qua các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhất là các tuyến đường, các công trình đê điều và các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, sập đổ công trình bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các địa phương trên cần chủ động ứng trực, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thiên tai, sự cố, các thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục theo quy định.

MINH KHANG