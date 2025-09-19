“Cảnh giác 247”- vạch trần thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Ngày 19-9, tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), series truyền hình “Cảnh giác 247” chính thức ra mắt, đánh dấu sự hợp tác giữa VTV, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an).

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề Khoa giáo VTV, thời gian qua, hàng loạt vụ lừa đảo giả mạo tin nhắn thương hiệu, mạo danh công an, lập ứng dụng đầu tư “ma” hay dùng công nghệ deepfake AI đã khiến hàng ngàn nạn nhân trên cả nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Họp báo công bố về chương trình "Cảnh giác 247"

“Cảnh giác 247” kế thừa tinh thần của chương trình radio “Kể chuyện cảnh giác” từng quen thuộc với khán giả, nhưng được nâng cấp với phiên bản truyền hình đa nền tảng, trực diện và cập nhật hơn. Chương trình đóng vai trò “lá chắn thông tin”, kịp thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới, phân tích chuyên sâu cùng các chuyên gia an ninh mạng, tâm lý học, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho người dân trong xã hội số.

Chương trình sẽ lên sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV2, bắt đầu từ ngày 4-10. Mỗi tập “Cảnh giác 247” có thời lượng 20 phút được thực hiện theo format phóng sự điều tra hiện đại, tái hiện các vụ án có thật, bóc tách từng thủ đoạn, phân tích tâm lý tội phạm và nạn nhân.

Mục tiêu của của chương trình này là không để khán giả đứng một mình trước tội phạm công nghệ cao. Không để thông tin cảnh báo trôi qua vô ích, mà biến nó thành "hệ miễn dịch số" cho cộng đồng. Không để pháp luật chỉ nằm trên giấy, mà đi thẳng vào từng ngôi nhà, từng chiếc điện thoại, từng quyết định chuyển tiền của mỗi người.

Nhà báo Trịnh Quốc Đông, Phó Trưởng ban Chuyên đề, Khoa giáo VTV khẳng định: “Một tin nhắn sai lầm có thể mất tiền, nhưng một phút cảnh giác có thể giữ cả gia tài. "Cảnh giác 247" không chỉ cảnh báo mà còn là hành động xã hội, nơi truyền hình - ngân hàng - công an phối hợp tạo lá chắn tập thể, bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình Việt”.

Với sự dẫn dắt của NSND Trọng Trinh, “Cảnh giác 247” hứa hẹn trở thành cẩm nang an ninh thiết thực, giúp mỗi người dân tự trang bị “hệ miễn dịch số”, góp phần giữ gìn an toàn tài chính và niềm tin cho cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình sử dụng đồ họa minh họa sinh động, giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ áp dụng, đặc biệt với những người thường bị đối tượng lừa đảo nhắm tới là người già, trẻ nhỏ... Chương trình cũng có đường dây nóng để khán giả có thể cung cấp thông tin, phản ánh các vụ việc và tương tác trên đa nền tảng số của VTV.

MAI AN